Sant’Anastasia: arrestato un 48enne, teneva con se in auto degli strumenti per lo scasso

Nell’auto rinvenuti e sequestrati gli strumenti atti allo scasso verosimilmente utilizzati dall’uomo per il furto. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario mentre l’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio