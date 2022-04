Si disputa a campo invertito la gara tra Consorzio Volley Napoli e Primavera Volley

Si disputerà regolarmente, seppur a campo invertito, la gara tra Consorzio Volley Napoli e Primavera Volley (Palazzetto dello Sport di Baiano – sabato 2 aprile – start ore 17), penultima gara della regular season del girone B di serie C per la compagine di mister Alessandro Maione.

Dopo 48 ore a dir poco concitate in cui scenari ed ipotesi diverse si sono susseguiti, alla fine si è giunti alla conclusione che la gara, in bilico per la positività al Covid di alcune atlete del Primavera Volley, si sarebbe disputata regolarmente ma non al PalaTorricelli di Napoli (come da calendario) ma a Baiano, in casa del Primavera Volley.

Una regola inserita quest’anno dalla Fipav, causa il dilagare della pandemia da Covid e per dare una parvenza di regolarità al campionato, stabilisce che, nel caso in cui una gara non possa essere disputata per la positività al Covid di un gruppo di atlete di una delle due squadre, la stessa debba essere rinviata o, nel caso in cui non ci sia spazio in calendario per il recupero, addirittura non disputata senza assegnare punti.

Era quello che sarebbe accaduto oggi pomeriggio: il Primavera, squadra già retrocessa e senza più obiettivi in campionato, causa la positività al Covid di alcune componenti del gruppo squadra, non si sarebbe presentata a Napoli per disputare la gara col Napoli Volley; la stessa sarebbe stata dunque rinviata ma, non essendoci spazio per il recupero, non sarebbe potuta essere disputata.

Un danno incredibile per la compagine napoletana che è in piena lotta play off e che ha bisogno di punti per continuare ad inseguire il sogno promozione.

La mancata disputa della gara avrebbe tolto al Napoli Volley, l’opportunità di centrare i tre punti e dunque avrebbe ridotto drasticamente le percentuali di qualificazione alla post season(il quoziente punti derivante dalle gare disputate non premierebbe il Napoli Volley in una eventuale classifica avulsa): così la dirigenza napoletana non ha potuto fare altro che accettare la proposta di inversione di campo consentendo alle ragazze di mister Maione di recarsi a Baiano dove ad attenderle ci sarà la compagine del Primavera in formazione rimaneggiata come rimaneggiato sarà anche il roster a disposizione del coach napoletano che tra infortuni ed acciacchi, sarà costretto a rinunciare a qualche titolarissima.

Si giocherà invece regolarmente al PalaTorricelli (sabato 2 aprile – start ore 19,30), la gara valevole per la ventunesima giornata del girone C di serie D Femminile tra Volley Napoli ed Abatese.

La squadra di mister Romano, ancora alla ricerca della prima vittoria del 2022, riceverà l’Abatese, seconda in classifica ad una sola lunghezza dal Centro Volley San Marco che due settimane fa ha ceduto un punto proprio al Napoli Volley.