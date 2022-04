Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro con i commercianti e gli artigiani locali organizzati dal movimento civico siAmo Pimonte, che parteciperà alle prossime elezioni amministrative con Francesco Somma candidato a sindaco. Nel corso del dibattito sono state affrontate le tematiche relative alle criticità e alle potenzialità legate al loro settore. “Due settori pilastro di un progetto di sviluppo territoriale – afferma Somma – che non possono essere esclusi e non ascoltati. L’obiettivo di questi incontri è quello di arricchire il nostro progetto di obiettivi chiari e definiti, che possa portare benefici al singolo e alla collettività”.

Le casette del libro di Officina Democratica

I rappresentanti di Officina Democratica hanno invece inaugurato la terza casetta del libro cittadina, questa volta all’esterno dell’istituto scolastico della frazione Franche. Nelle scorse settimane, altre due iniziative analoghe sono state realizzate in via Casa Cuomo (nel centro pimontese) e all’esterno del plesso scolastico della frazione Tralia. E proseguono anche gli appuntamenti delle altre compagini in campo per la ormai imminente corsa tricolore. Il gruppo PimontEvviva, guidato da Gennaro Somma, ha organizzato nello scorso fine settimana un tour, riservato alle donne, tra le ricchezze naturalistiche del territorio pimontese.

“Donne in cammino” a Pimonte

“Donne in cammino è stato il nome dato all’evento – afferma Somma – ci ha permesso di svolgere una piacevole passeggiata nella natura a pochi passi da casa. Abbiamo avuto la possibilità di immergerci nei colori, suoni e profumi della natura con una piacevole e allegra compagnia”. Il gruppo Pimonte è guidato da Antonio Palummo ha invece organizzato l’evento “Caffè sospeso”, offrendo nei bar cittadini un caffè alle classi deboli della società.