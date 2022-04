Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Montecalvario, Decumani, Vomero e Bagnoli, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli e della Polizia Metropolitana hanno effettuato controlli in zona Chiaia, ai Quartieri Spagnoli, al centro storico, nei quartieri Vomero e Bagnoli.







Nel corso dell’attività gli agenti del Commissariato San Ferdinando nelle vie Chiaia, Toledo, Bisignano, Imbriani e nelle piazze San Pasquale a Chiaia e Trieste e Trento hanno identificato 44 persone, controllato 2 esercizi commerciali, contestato 39 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta, per guida senza casco protettivo e mancata copertura assicurativa ed altresì rimosso 10 veicoli in divieto di sosta.

I poliziotti del Commissariato Montecalvario nei Quartieri Spagnoli, in via Toledo, largo Berlinguer e corso Vittorio Emanuele hanno identificato 70 persone, controllato 5 esercizi commerciali, rimosso 5 veicoli in divieto di sosta e contestato 28 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata.







Ancora, gli agenti del Commissariato Decumani nel centro storico ed in particolare in piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, via Benedetto Croce, via San Biagio dei Librai, via Santa Chiara, via San Sebastiano, via Mezzocannone, via Carrozzieri alla Posta, Largo Giusso e in piazza Bellini hanno identificato 45 persone e controllato 5 esercizi commerciali.

Inoltre, al Vomero sono state identificate 64 persone, di cui 5 con precedenti di polizia e controllati 3 esercizi commerciali tra le vie Falcone, Morghen, Cimarosa, Scarlatti, Giordano, Paisiello e le piazze Vanvitelli, Medaglie D’Oro e Fuga. Gli operatori, con personale della Polizia Locale, hanno altresì rimosso 3 veicoli per sosta vietata e contestato 27 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta.

Infine, gli agenti del Commissariato Bagnoli nelle vie Coroglio, Caio Duilio, Nisida, Nuova Bagnoli e in viale Campi Flegrei, in Discesa Coroglio e piazza Bagnoli, hanno identificato 19 persone e controllato 4 veicoli.