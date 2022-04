Arredamento: i divani da esterni si scelgono online

Con l’arrivo della primavera giungono i giorni soleggiati, con possibilità di rilassarsi nel proprio giardino. Si avvicina anche il periodo estivo, con le feste a bordo piscina, notti trascorse accanto al falò e barbecue con amici e familiari. Così i divani da esterni e i vari mobili divengono gli oggetti più richiesti del periodo, che si possono scegliere anche online.

I set da esterni vanno scelti con una ottimale combinazione di colore, che può oscillare dal bianco al nero, con il grigio marrone dei cuscini. I divani possono ospitare fino a 5 adulti e grazie alle molteplici possibilità di posizionamento quasi tutti si adattano alla propria zona living. Di solito sono costituiti con una struttura in alluminio trattato con vernice a polvere, dispongono di poggiabraccia: importante è che le varie parti del set possano essere posizionate indipendentemente l’una dall’altra o insieme, per creare un salotto di grandi dimensioni. I piani d’appoggio dei tavoli sono di solito in legno sintetico, materiale plastico ad imitazione del legno che è resistente ai vari agenti atmosferici. Ci sono poi i divani sormontati da un telo sorretto, da pali di alluminio: fornisce una delicata ombra per poter riposare e leggere in relax. Il dondolo è invece di forma leggermente ricurva, realizzato in legno – spesso di larice – molto durevole.

C’è poi il classico divano da giardino a due posti, in fibra naturale di rattan. Sempre composto in rattan, è possibile trovare il salotto con divano angolare e telaio in acciaio, morbidi cuscini, sgabelli, da utilizzare come sedili aggiuntivi o come comodi poggiapiedi accessori.

I divani che possono essere acquistati online

Sempre online si può optare per gli oggetti da interno, come il divano letto imbottito in tessuto azzurro, spazioso, rivestito in poliestere di alta qualità, con gambe in metallo cromato. Il divano angolare in pelle marrone ha un design semplice e lineare, ed è un punto di riferimento in ogni tipo di ambiente dove verrà posizionato. Il divano a tre posti in velluto è caratterizzato dallo stile vintage retrò con poggiabraccia ricurvi e forme morbide: rivestito in tessuto vellutato, resta perfetto per anni, ed è dotato di agli ampi cuscini. La seduta è ampia, il design moderno lo rende perfetto per ogni tipo d’occasione: la struttura è in legno massello, è formato da 4 parti, 2 parti a due posti, una seduta angolare e una seduta rimovibile che permette di variare la direzione della penisola.

Online si possono trovare ormai mobili che prima andavano scelti in negozio: ora invece dallo store online si possono visualizzare layout e dimensioni, e accedere ad una gamma di prodotti che in un negozio fisico è arduo raggiungere. Per arredare il giardino – che può essere anche invernale, se progettato come una veranda – è anche possibile optare per tavoli, panche, divani, sedie, fino alle casette che permettono di custodire utensili. Non mancano gli arredi per la piscina, come trampolini e sedie sdraio, mentre per il barbeque è possibile optare per quelli a gas o carbonella, fino alla valigetta degli attrezzi. Per completare il giardino, si possono scegliere illuminazioni, prendisole, salottini in vimini, fioriere, dondoli, divani.