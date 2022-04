Dal 7 al 10 aprile si svolgerà la Sorrento Roads 2022, un format ideato dalla Mille Miglia, la gara d’auto d’epoca tra le più famose al mondo, che attraverserà un territorio unico, come quello compreso tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana. Tre giorni per apprezzare le eccellenze gastronomiche, territoriali e culturali di una tra le destinazioni italiane più ambite. Nel corso della manifestazione, esperienze esclusive si alterneranno ai momenti dedicati alle attività sportive.

“Si tratta di una importante vetrina sulla nostra terra, che la notorietà della Mille Miglia amplifica e qualifica – dichiara il sindaco, Massimo Coppola – Diamo quindi il benvenuto nella nostra città a tutti gli equipaggi delle meravigliose vetture che saranno le protagoniste del prossimo fine settimana, che di fatto inaugura la nuova stagione turistica”.

Ricco il calendario di appuntamenti, disponibile sul sito https://1000miglia.it/eventi/sorrento-roads con base in piazza Angelina Lauro, che sarà chiusa al transito, con relativo divieto di sosta, dalle ore 10 del 6 aprile alla mezzanotte del 10 aprile.

Venerdì 8 aprile, si svolgerà una gara di regolarità che toccherà Massa Lubrense e Positano, e località come Sant’Agata sui Due Golfi e Priora. Sabato 9 aprile, a partire dalle ore 17, si terrà il Trofeo Città di Sorrento. Le auto percorreranno corso Italia, nel tratto compreso tra via Bartolommeo Capasso a piazza Tasso, che sarà chiuso al traffico dalle ore 14 alle 20. Nell’ambito della Sorrento Roads 2022 by Mille Miglia verrà premiata anche l’auto che avrà incontrato il maggiore gradimento della giuria popolare.