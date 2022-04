Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato minacciato di morte in diverse chat Telegram e social. Le minacce riguardano la guerra della Russia in Ucraina. Dall’inizio della guerra Luigi Di Maio ha preso posizioni nette di condanna contro la guerra di Putin in Ucraina. Tra gli utenti spuntano foto profilo con la Z. Diverse le immagini di bare ed asce con commenti minatori rivolti a Di Maio, dove vengono rilanciati i post social del titolare della Farnesina e articoli di giornali.







Le minacce a Luigi Di Maio

“Putin manda qualcuno ad ammazzarlo”, “Di Maio con una spranga nel cervello”, “ti faranno fuori”, “verme lurido porco, appeso per le palle”, “crepa bastardo”. “Prelevarlo e spedirlo nei gulag”, “uccidetelo”, “impiccati terrone” sono altri messaggi che si leggono sui social contro il titolare della Farnesina. E poi: “Putin manda qualcuno ad ammazzarlo”, “Di Maio con una spranga nel cervello”, “ti faranno fuori”, “verme lurido porco, appeso per le palle”, “crepa bastardo”.

Ciarambino (M5s): “Inquietante clima d’odio”

“È inquietante il clima d’odio che si è scatenato e si sta alimentando nei confronti del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, bersaglio di minacce di morte di una violenza inaudita, diffuse attraverso i social e telegram e accompagnate da immagini di bare e asce. A Luigi esprimo tutto il mio sostegno e la mia vicinanza, umana e istituzionale. In un momento così grave e delicato per l’Europa e per l’umanità tutta, dobbiamo insieme compiere ogni sforzo per la pace. E la violenza, le minacce, sono sempre nemiche della pace”. Lo dichiara la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino.