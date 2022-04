Dopo aver conquistato il pubblico e la critica di Musicultura 2021, arrivando tra i vincitori del prestigioso concorso, il 29 aprile il duo napoletano BRUGNANO, formato dai fratelli Gianluca e Antonio, esordisce sulle scene discografiche con l’Ep “CONTRASTI” (Smilaxpublishing) che vanta la collaborazione dei rapper CARL BRAVE e ‘NTÒ. Dal 22 aprile è in radio “MAL DI TE” feat. ‘NTÒ, il primo singolo tratto dall’Ep disponibile in pre-save al link: https://orcd.co/74yd8pj.

“Contrasti” è prodotto, scritto e arrangiato dal duo insieme a VALERIO NAZO (producer e dj che vanta la collaborazione con artisti del calibro di Rocco Hunt, Luchè, Guè, Carl Brave, Fabri Fibra, Geolier, Madman, Clementino, ‘Ntò, Nicola Siciliano e tanti altri). L’Ep si compone di brani nati dalla combustione di tre visioni artistiche e musicali differenti (quelle di Antonio, Gianluca e Valerio) unite dall’esigenza di coniugare la scrittura cantautorale, la musica suonata ed i codici attuali, intesi come sonorità, linguaggio e strutture.

Brugnano è un duo formato dai due fratelli Gianluca e Antonio nato, artisticamente parlando, nel 2019, anno in cui pubblicano anche il loro primo singolo “Le Aiuole”. Dopo circa un anno vengono notati dall’etichetta romana Luppolodischi e vengono messi sotto contratto. Pubblicano altri singoli tra cui “Acqua Gelida” che riscuote un buon successo di pubblico al punto che anche la famosa dj Deborah De Luca fa un remix techno del brano. Partecipano a Musicultura 2021 arrivando tra gli 8 vincitori ed esibendosi così al concerto finale allo Sferisterio di Macerata.

Pubblicano altri singoli come “Le Notti Insieme” prodotto da Valerio Nazo, e “Draghi” andando in editoriale Spotify su scuola indie e New music friday conquistando la copertina novità indie italiano di Amazon music. Antonio, come autore, e Gianluca come strumentista/musicista, hanno collaborato singolarmente con diversi artisti del calibro di Rocco Hunt, Clementino, ‘Nto, Joe Amoruso, J-Ax. Nel 2022 firmano con l’etichetta Smilaxpublishing con la quale pubblicheranno l’Ep “Contrasti”.