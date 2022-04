Siamo a poche partite dalla fine e quel secondo posto in classifica si avvicina sempre di più… qualcosa di incredibile sta prendendo corpo. Se pensiamo che a settembre inoltrato non avevamo nemmeno un nome ed ora siamo in piena lotta per i play off, cioè per approdare in quella serie D che avevamo e ci hanno rubato.







C’è ancora il problema del campo ed ora la palla è passata al Commissario Prefettizio, constatato che il consiglio comunale s’è squagliato, ma la società è pronta ad intervenire se l’autorità lo permetterà. Basterà un incontro già chiesto per ben due volte e ritornerà il sorriso sulla bocca di quasi tutti… ci sarà sempre qualche scontento, ma penso che la società riuscirà a scontentare qualcuno.





E la partita? Beh la gara non era per niente facile ed il buon Roberto Carannante ben lo sapeva. Gente come Alvino ed altri hanno creato non poche difficoltà ad un Savoia che era passato in vantaggio con Davide Esperimento. Poi il pareggio e tutti nello spogliatoio a prendere un buon the.

Si rientra in campo e si mette in moto quel capitan Fracassa che brucia in velocità il suo custode e va in rete… il Ninja è tornato. Si potrebbe pensare ad una gara di contenimento, ma quando mai, ora Esposito ci ha preso gusto e segna anche un secondo goal con un grido liberatorio suo e del Giraud… E’ un ottimo attaccante e non lo discuto anche se mi fa arrabbiare quando non passa la palla, ma è il gioco, il suo modo di vedere la gara, però è forte davvero forte.







Cosa dire poi di un giovane capitano che come lui non si trova, tale Ciccio Scarpa che fa innamorare gli amanti del calcio. Non posso esimermi dal notare che Gennarino De Rosa è ormai insostituibile e con la sua davvero giovane età ha solo bisogno di volare in altro e non è l’unico di questi ragazzi scelti da Carmine Palumbo.

Sì, però ce fanno suffrì assaie… stai sempre a mugugnare, mercoledì si recupera la partita con la Neapolis e si torna al secondo posto, poi comincerà il vero calendario. A giugno ritorneremo a chiamarci Savoia e mettendo il manto erboso torneremo a divertirci, magari col rientro dei nostri tanti amici allo stadio… cosa vuoi di più?

Ernesto Limito