La Guardia di Finanza di Avellino saluta il Maggiore Alfredo Ferrentino: a lui il messaggio del Comandante Provinciale e il saluto di tutti i colleghi. Il maggiore Alfredo Ferrentino va in congedo ed è salutato dal Comandante provinciale Colonnello Salvatore Minale che lo ha ringraziato per il servizio prestato nel Corpo e per il lungo e proficuo contributo fornito in 39 anni di onorato servizio.

Ferrentino, Capo Ufficio Comando del Provinciale di Avellino, si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 1983, quale allievo sottufficiale. Terminato il corso biennale di formazione, venne assegnato al Nucleo di Polizia Tributaria di Como con il grado di vicebrigadiere. Fino al 2007 ha ricoperto incarichi operativi in reparti dislocati tra Lombardia e Campania assumendo da ispettore superiore, nell’anno 2000, la guida dell’allora Brigata di Solofra.

Nel 2007 ha conseguito la nomina al grado di Tenente dopo la frequenza del corso speciale d’Accademia. Da ufficiale ha prestato servizio a Formia (LT), Salerno, Cosenza ed Avellino quale Capo Ufficio Comando, ove ha concluso la carriera militare, al compimento del 60° anno di età.