Oplonti Volley super: vittoria e primato in classifica, conquista l’accesso alla finalissima per la promozione in B2

«Siamo primiiiii!». E’ il grido dei tifosi che ieri pomeriggio hanno incitato l’Oplonti Volley al PalaGurgone di Torre Annunziata.

Ancora una vittoria, ancora 3-0, l’ennesimo, contro la Molinari Napoli. Tre punti che valgono la certezza matematica della vittoria del Girone A del Campionato di Volley di Serie C Femminile con una giornata di anticipo.

Una stagione da record per le ragazze allenate da coach Luciano Della Volpe: 44 punti in campionato, frutto di 15 vittorie su altrettante gare (16 se si considera anche la semifinale di Coppa Campania).

E ora, in attesa di disputare l’ultima gara, la trasferta di sabato prossimo contro il Volley World, l’attenzione va inevitabilmente alla finale di Coppa Campania contro il Villaricca. Appuntamento mercoledì 13 aprile al Palazzetto dello Sport di Ponticelli tra le due grandi del Girone A e Girone B. Una gara che si annuncia più entusiasmante che mai. Stessa sfida che si ripropone anche dieci giorni dopo.

Il 23 aprile, infatti, va in scena gara 1, sempre tra Oplonti Volley e Ancis Villaricca, che vale la promozione diretta in B2 al meglio di due gare su tre. La perdente avrà un’altra chance: affronterà la vincente dei playoff in una seconda finalissima che vale appunto la promozione in B2.

Tornando alla gara contro la Molinari Napoli, capitan Drozina e compagne hanno dominato dal primo all’ultimo punto. Dopo un avvio di primo set con diversi cambi di palla, pian piano è venuto fuori il vero valore tecnico delle Tigers che hanno chiuso il set sul 25-14.

Timida reazione delle atlete ospiti, ma brave le oplontine a respingere colpo su colpo gli attacchi avversari. Poi la fuga e la vittoria del secondo set (25-12).

La Molinari è ormai al tappeto e nel terzo set non riesce ad andare oltre il 25-8. Dagli spalti, esplode la festa di tifosi e simpatizzanti dell’Oplonti Volley che gridano “E se ne va… la capolista se ne va”.

Le interviste post gara

Luciano della Volpe, coach dell’Oplonti Volley: «Siamo matematicamente primi nel nostro girone. Una grandissima soddisfazione, frutto di tutti 3-0 tranne uno e quindi siamo felici per questo risultato raggiunto. Ho giocato contro alcune ragazzine che ho allenato e mi ha fatto piacere rivederle. Insomma, una bella festa».

Resia Esposito, schiacciatrice dell’Oplonti Volley: «L’importante è non deludere mai i tifosi, l’allenatore e le compagne. Fortunatamente, abbiamo portato a casa un risultato importante e ci godiamo la festa. Ma da lunedì si torna in palestra con la giusta concentrazione».

Occhi puntanti alla finalissima di Coppa Campania…

«Prima ancora, abbiamo l’ultima di campionato che affronteremo come abbiamo fatto finora, senza ansia, ma con la giusta attenzione, poi si vedrà».