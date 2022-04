Vendita della casa: i lavori di manutenzione che permettono di aumentarne il valore

Una casa di proprietà rappresenta un patrimonio da preservare a tutti i costi soprattutto in tutti quei casi in cui si decide di metterla in vendita. L’errore che in molti fanno è quello di cercare di piazzare il proprio immobile così com’è, senza tener conto di quegli aspetti che potrebbero essere migliorati e che potrebbero influire in maniera decisiva sul suo valore di mercato. In alcuni casi investire del denaro per fare dei lavori di manutenzione e che puntino a migliorare lo stato generale dell’edificio può permettere di vendere casa al miglior prezzo, partendo ovviamente da una valutazione adeguata effettuata da un agente preparato e con una conoscenza approfondita del mercato locale, come quelli che lavorano all’interno dell’agenzia immobiliare Rockagent. In altri casi, invece, questa strategia non paga e allora è meglio lasciare le cose come stanno, concentrandosi esclusivamente sui lavori di pulizia, e puntando magari a un prezzo di partenza più ridotto. Andiamo a vedere quali sono gli ambienti che permettono di far aumentare il valore della casa.

Giardino

Soprattutto quando si sa che presto quello spazio esterno non sarà più di nostra proprietà, è normale non prestargli quelle cure che eravamo soliti garantirgli. Un giardino trasandato rappresenta un cattivo biglietto da visita per l’intera casa e, a meno che il visitatore non abbia esperienza e una visione su quelle che sono le potenzialità di quello spazio aperto, la tendenza sarà quella di valutarlo in termini negativi. Un giardino curato e in ordine renderà giustizia all’immobile e anzi, lo valorizzerà facendo pregustare al potenziale cliente i momenti che potrà vivere in futuro all’aria aperta. I costi per i lavori di sistemazione del giardino dipendono molto dalle caratteristiche dello stesso, dalle sue dimensioni e da quanto ci si è impegnati nel corso degli anni. In generale possiamo però dire che l’investimento viene assolutamente ripagato al momento della vendita.

Esterni

Il discorso è simile a quello appena fatto per il giardino perché le pareti esterne e gli infissi sono gli aspetti che balzeranno subito all’occhio in sede di visita. Una finestra con un vetro spaccato, delle pareti che presentano delle crepe piuttosto evidenti o una porta d’ingresso malandata producono effetti negativi sul valore della casa, e impegnarsi a risolvere questo tipo di problematiche, anche se costoso, può fare la differenza durante il percorso che porta alla vendita.

Tetto

Un soffitto contraddistinto da chiazze di umidità e che sia interessato da infiltrazioni potrebbe far dubitare il potenziale cliente delle qualità costruttive dell’immobile e portarlo a pensare che nel lungo periodo questo possa presentare altri difetti da affrontare e gestire, con un ulteriore dispendio di denaro, accompagnato dai disagi del caso. Per questo chi contratta sarà portato a chiedere uno sconto superiore all’ammontare di denaro da spendere per rimettere le cose a posto. Una spesa che rischia di essere importante, ma che è comunque minore della perdita molto probabile dovuta alla riduzione del prezzo di vendita.

Cucina e bagno

Ci sono visitatori che non badano troppo alle condizioni della cucina perché puntano a personalizzarla in base al proprio gusto e al proprio stile. In altri casi però, se questa si presenta malandata e impresentabile, la tendenza sarà quella di guardare altrove. Questo perché l’idea di trasferirsi in una casa già completa, soprattutto in quegli ambienti fondamentali, per molti futuri proprietari è essenziale. Siamo però nel campo delle spese che possono essere effettuate o meno, ma che verranno ripagate solo in determinati casi. Lo stesso discorso può benissimo essere applicato alla sala da bagno. Un investimento potrebbe risultare uno spreco di soldi nel momento in cui le scelte effettuate non rispecchino il gusto estetico del potenziale cliente.