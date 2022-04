Bitcoin, Solana e Chainlink attualmente guidano la classifica delle criptovalute in grado di destare maggior interesse tra analisti e investitori. Il Bitcoin nelle ultime settimane è stato al centro di moltissime analisi, in quanto per molti avrebbe le capacità per contraddistinguersi come un bene di rifugio, in una fase particolarmente turbolenta come quella attuale. A tal riguardo al momento non è sicuramente possibile affermare che il Bitcoin abbia raggiunto un tale livello di “maturità” e stabilità.

Occorre infatti ricordare che, per definizione, le criptovalute sono un asset caratterizzato da una volatilità elevata, ovvero dalla capacità di essere oggetto di incrementi, o di perdite, di valore significativi, nel giro di pochissimo tempo. Per questo motivo il Bitcoin non sembra ancora slegabile da questa logica, anche se è sicuramente la criptovaluta più solida, essendo anche la più conosciuta e capitalizzata in tutto il mondo. Solana e Chainlink rappresentano invece due asset decisamente meno consolidati ma non per questo meno interessanti. Per avere informazioni più dettagliate circa questi crypto token, è possibile visitare il portale specializzato Criptovalute.io. Infatti, questo sito sulle criptovalute permette all’utente di conoscere l’andamento delle divere monete virtuali in tempo reale, così da avere un’idea chiara su quali investire.

Bitcoin in crescita?

IBitcoin è stato al centro di un consolidamento importante nelle ultime settimane. A spingere il periodo positivo del Bitcoin sono stati vari fattori, come ad esempio:

Primo utilizzo per mutui in USA .

. Investimento di personaggi noti.

Timori geopolitici.

Maggiore adozione da parte di note aziende .

. Aggiornamenti degli algoritmi.

In generale quindi il Bitcoin è una criptovaluta consolidata, il cui utilizzo è in via di espansione. Gli investitori devono ancora prestare molta attenzione alle politiche intraprese dalle banche centrali, dalle quali sono attese delle concessioni per un progressivo maggior utilizzo della moneta virtuale più comprata al mondo. Non è un caso infatti che recentemente Bitcoin ed Ethereum siano stati utilizzati, in USA, anche per concedere dei mutui. In conclusione non è facile capire quale possa essere l’orizzonte di crescita del Bitcon e comprendere se tornerà ai livelli record del 2021 ma sicuramente continua a rappresentare un ambito di investimento molto interessante.

Il punto su Solana

Solana è universalmente riconosciuta come una criptovaluta dal potenziale enorme e per questo è stata protagonista di un 2021 particolarmente interessante. A rendere particolarmente interessante Solana è il suo progetto, portato avanti in maniera molto ambiziosa su più fronti. Per prima cosa Solana ha una blockchain pubblica e open source, particolarmente smart e in grado di supportare gli NFT. Per questo motivo è stata accolta molto positivamente dalla sua community la recente notizia di una maggior espansione verso questo settore.

Il suo funzionamento è economico e molto veloce, di conseguenza non presenta problemi di sostenibilità dovuti a consumi elevati, come avviene invece per altre crypto, come ad esempio il Bitcoin. Solana non è una concorrente del Bitcoin, in quanto il suo utilizzo è maggiormente in “competizione” con Ethereum. Per esempio Solana piace a molti investitori perché permette di pagare velocemente commissioni e transazioni di ogni genere, grazie agli smart contract e di fare staking con una piattaforma definita particolarmente smart.

Il futuro di Chainlink

Chainlink ha la particolarità di avere una blockchain molto apprezzata dai suoi utilizzatori, grazie al fatto che con il suo funzionamento permette di gestire lo stream di dati considerati sicuri e certificati. Per questo motivo si candida tra le criptovalute che possono essere utilizzate per l’esecuzione degli smart contract. Chainlink è quindi pensata per fare da “ponte” tra diverse realtà e fornitori di dati. Per questo motivo rappresenta una criptovaluta che ha delle reali prospettive di crescita.

Il suo acquisto, sia diretto sia come investimento tramite i cfd, deve essere comunque sempre soppesato con attenzione. Il fatto che Chainlink abbia un progetto molto autorevole e interessante depone ovviamente a suo favore ma, come sempre negli investimenti e in modo particolare per le criptovalute, i fattori che possono influenzarne l’andamento sono molti e di conseguenza occorre investire sempre con cautela.