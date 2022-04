“Verso via Aldo Moro una discarica a cielo aperto. Ennesima dimostrazione dell’assenza di un serio controllo del territorio in una zona non isolata di Pompei”. A scrivere sul proprio profilo Facebook è il leader dell’opposizione nonché capogruppo del Gruppo Misto in consiglio comunale Domenico Di Casola. Secondo quest’ultimo le condizioni della strada sono un serio campanello d’allarme in tema di emergenza rifiuti, tanto che intere aree della città sono prive di controllo.









Pompei, Di Casola: “Il sindaco cosa fa?”

“Evidentemente all’assessore delegato – ha continuato Di Casola – e a qualche cittadino insignito del ‘decretino’ da parte del sindaco non interessa tutto ciò. Inoltre, si nota sempre di più la carenza di controllo da parte dell’ufficio tecnico. E il sindaco in tutto questo cosa fa?”. Di Casola non ha fatto mancare perciò una “stoccata” al primo cittadino di Pompei Carmine Lo Sapio.

Francesca Tufano