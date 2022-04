Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Undone al WonderCon 2022 durante un panel dedicato allo show. Tutti gli otto episodi della seconda stagione saranno disponibili in anteprima da venerdì 29 aprile.

Su Undone







Dagli acclamati creatori Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg (BoJack Horseman), arriva Undone, un’eclettica serie animata, una commedia drammatica di otto episodi da mezz’ora ciascuno, che esplora la natura elastica della realtà attraverso il suo personaggio principale, Alma (Rosa Salazar), una ventottenne che vive a San Antonio, Texas, insieme alla madre Camila (Constance Marie) e alla sorella Becca (Angelique Cabral). Dopo essere rimasta coinvolta in un incidente d’auto che l’ha quasi uccisa, Alma scopre di avere una nuova relazione con il tempo. Sviluppa questa nuova capacità per scoprire la verità sulla morte di suo padre Jacob (Bob Odenkirk).

Nella seconda stagione, Alma si rende conto che ci sono misteri più profondi nel passato della sua famiglia. Tuttavia, nessuno tra i familiari sembra interessato a scoprire queste scomode verità, finché non convince sua sorella Becca ad aiutarla. Mentre le sorelle cercano risposte, svelano una complessa rete di ricordi e ragioni che le hanno trasformate in chi sono oggi. In questo modo si rendono conto che, guarendo questo trauma familiare, possono migliorare tutte le loro vite.







La serie prende vita utilizzando l’animazione del rotoscopio, la prima per la televisione episodica. L’aspetto unico dell’animazione, sotto la direzione di Hisko Hulsing (Cobain: Montage of Heck), utilizza una varietà di mezzi, tra cui la pittura a olio su tela per realizzare gli sfondi. Lo studio di animazione Submarine con sede ad Amsterdam ha riunito un incredibile team di artisti e pittori provenienti da tutta Europa per dare vita a tutti gli elementi di animazione, con i componenti di rotoscoping gestiti dal team di veterani dietro A Scanner Darkly a Minnow Mountain (Tower) con sede ad Austin.

Purdy e Bob-Waksberg sono gli executive producers insieme a Noel Bright (BoJack Horseman), Steven A. Cohen (BoJack Horseman), Tommy Pallotta (A Scanner Darkly), Femke Wolting (Tower), Bruno Felix (Tower) e Hulsing. Hulsing è anche il regista della serie e lo scenografo. Rosa Salazar e Bob Odenkirk sono i producers. Undone è prodotto da Amazon Studios e Tornante Productions.