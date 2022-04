Anche quest’anno 3 artisti emergenti avranno la possibilità di esibirsi al CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO ROMA, grazie a 1MNEXT, il contest ideato e prodotto da iCompany, società organizzatrice dell’evento promosso da CGIL, CISL e UIL.

Sono stati svelati oggi, martedì 5 aprile, i 10 i finalisti di 1MNEXT 2022, selezionati attraverso il voto della Giuria di Qualità e Giuria popolare web: CRISTIANA VERARDO (Lecce), FRAN E I PENSIERI MOLESTI (Torino), GIORGIENESS (Torino), GRETA PORTACCI (Lecce), JESS (Milano), MILLE (Milano), MIRA (Casapulla – CE), RUMBA DE BODAS (Bologna), SCRIMA (Roma) e VOLPE (Castelnuovo Garfagnana – LU).







I voti assegnati ai progetti finalisti, dalla Giuria di Qualità e dal pubblico attraverso il web, sono pubblici e consultabili sul sito 1mnext.primomaggio.net.

Al fine di garantire un corretto svolgimento delle selezioni, il sistema di controllo delle votazioni online ha invalidato tutti i voti sospetti, inclusi quelli ottenuti tramite VPN e/o generatori di IP. La valutazione finale del singolo artista è stata stabilita sommando, in quota ponderata, il voto del web con quello della Giuria di Qualità. La Giuria popolare ha inciso (come da regolamento) per il 25% sulla valutazione finale, la Giuria di Qualità per il 75%.

I 3 vincitori, che saliranno sul palco del Concertone, che verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2, saranno selezionati durante la finale live del 23 aprile a Roma, attraverso il voto della Giuria di Qualità composta da: Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Anna Rampinelli (A&R Manager Warner Music Italy), Claudio Cabona (Rockol), Lucia Stacchiotti (iCompany), Barbara Pierro (CGIL), Nicola Di Grigoli (CISL) e Francesco Melis (UIL).







La finale si svolgerà a porte chiuse, orari, location e informazioni tecniche saranno comunicati ai finalisti nei prossimi giorni. Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato durante il Concertone.

Intanto comincia a delinearsi la lineup del Concerto del Primo Maggio che, per l’edizione del 2022, farà ancora da palco-vetrina della nuova musica italiana, una fotografia attendibile ed attuale della musica di oggi e di domani alla quale non mancherà il contributo di alcuni artisti storici e consolidati della scena nazionale.

Sui canali social dell’evento è iniziato infatti il conto alla rovescia e periodicamente viene svelato un nuovo tassello del puzzle che andrà a comporre la giornata. I primi nomi annunciati sono: BRESH, MARA SATTEI, COEZ, FASMA, MACE ft. Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele.