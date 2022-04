Il mondo delle auto usate è diventato, da qualche tempo, un terremo particolarmente invitante all’interno del quale trovano ampio spazio soluzioni di varia natura tanto per chi vuole vendere quanto per chi è interessato all’acquisto. Sì perché le declinazioni di questo comparto sono sostanzialmente infinite e trovano terreno fertile al suo interno anche soggetti interessati all’acquisto di auto incidentate per andare poi a trarne un profitto su canali alternativi.

In sostanza per alcuni è una criticità per altri un’opportunità. Prendiamo il proprietario di un veicolo reduce da un incidente: rischia di ritrovarsi tra le mani una macchina non più buona per alcun utilizzo, né per essere utilizzata allo scopo finale, ovvero per gli spostamenti, tantomeno per essere venduta, almeno non sul mercato ordinario.

Perché esistono anche mercati paralleli all’interno dei quali la richiesta di auto incidentate è alta, e qui vanno ad incontrarsi questi due mondi: chi è interessato ad acquistare un veicolo reduce da un incidente? Ovviamente realtà appositamente nate per questo scopo, quindi per acquistare veicoli sinistrati trattando direttamente con il proprietario e offrendogli una cifra per acquisto immediato.

Dove trovare auto incidentate

Per molti è diventato un vero e proprio business, soprattutto per chi lo fa in modo professionale, e il riferimento è a carrozzieri, autofficine, concessionari, società costituite appositamente per fare compravendita di veicoli incidentati. Chi abbia tra le mani una vettura di questo genere e pensa di non avere pi+ alternativa se non quella della rottamazione, pagando quindi di tasca propria per distruggere la macchina incidentata, può rivolgersi ai tanti annunci di cerco auto incidentate che popolano il web.

Ovviamente è un mondo piuttosto ricco e composito, all’interno del quale si possono trovare realtà anche diametralmente opposte tra loro, parlando proprio in termini di affidabilità e trasparenza. Il primo step da valutare per vendere una macchina incidentata è, quindi, l’affidabilità del soggetto al quale ci si sta rivolgendo.

I servizi di acquisto auto incidentati che cercano veicoli di questo genere per l’acquisto immediato sono, spesso, residenti all’estero o non hanno una società vera e proprio; quindi niente partita iva, motivo per il quale non potrebbero neanche acquistare effettivamente un veicolo per poi rivenderlo.

Il business dei compro auto incidentate

Ben altra cosa è affidarsi a chi opera in veste professionale, con una società apposita (possibilmente con sede in Italia) o chi comunque già si muove da tempo nel settore (carrozzieri e concessionari, come si diceva) e ha ampliato il proprio business includendo anche la ricerca di auto incidentate da acquistare.

Il tutto per andare poi a monetizzare smembrando la vettura e vendendone i pezzi di ricambio ancora buoni; o rimettendo l’auto in sesto a prezzi ridotti, magari proprio perché si è proprietari di una carrozzeria, per andare poi a rivenderla una volta aggiustata. È, anche questo, un business in forte crescita all’interno del comparto dell’auto in Italia.