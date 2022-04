Fervente attività per l’apertura del Giro della Campania Off Road con la Visciano Bike Marathon del 24 aprile

Ci sono due cose a Visciano divenute ormai tradizione: la devozione alla Madonna del Carpinello con la sua omonima Basilica e la Visciano Bike Marathon che il prossimo 24 aprile apre il calendario del Giro della Campania Off Road sia con le marathon che con le granfondo.

A distanza di tre anni dall’ultima edizione a causa della pandemia, la gara di mountain bike organizzata dall’Asd Visciano Mtb punta a valorizzare il territorio della Comunità Montana della Bassa Irpinia nei suoi aspetti paesaggistici ed ambientali con la possibilità di scegliere la marathon di 65 chilometri e la granfondo di 37 chilometri (questa aperta anche alle e-bike) allo stato attuale sotto osservazione, tracciatura e messa in sicurezza da parte degli organizzatori.

Il sito di riferimento per essere informati su tutto ciò che ruota attorno all’evento è https://mtbonline.it/Evento/2056-visciano-bike-marathon dove sono contenute le informazioni principali relative a modalità di iscrizione, premiazioni, griglie, classifiche e cancello orario.

Coloro che prenderanno parte all’ottava edizione di questa gara sono previsti pacco gara, pasta party al sacco, premiazioni ai primi tre assoluti e di categoria e soprattutto la vestizione delle maglie di leader provvisorie per il giro la campagna Off Road nelle tre fasce under 50, over 50 e donne unica

Le iscrizioni si chiudono entro venerdì 22 aprile alla quota di 20 euro e sono accettate fino al raggiungimento del numero massimo di 500 partecipanti oppure in loco alla quota di 10 euro per il solo acquisto della tessera giornaliera.