Il parco del Vesuvio offre ai visitatori tantissimi sentieri da percorrere ammirando le bellezze naturalistiche circostanti, si tratta di esperienze suggestive e davvero uniche, soprattutto per i veri amanti del trekking.

I migliori percorsi e sentieri del Vesuvio offrono la possibilità ai turisti di immergersi completamente nella natura e di scoprire scorci e paesaggi caratteristici e davvero unici.

Oltre ai sentieri da trekking ci sono anche percorsi adatti a chi desidera passeggiare tranquillamente tra le bellezze naturali, godendo di una piacevole giornata all’aria aperta. Andare alla scoperta di questi luoghi magici, respirando aria pulita a pieni polmoni, offre a tutti i turisti la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile e davvero unica, che sicuramente desidereranno rivivere nuovamente in futuro.

Quando la natura incontra la tecnologia

La maggior parte dei turisti che arriva tra i sentieri del Vesuvio ama sicuramente immergersi totalmente nella natura incontaminata, ma non abbandona mai la tecnologia, infatti, i turisti adorano scattare continuamente fotografie del posto utilizzando i propri smartphone.

Gli smartphone di ultima generazione sono capaci di scattare fotografie ad altissima risoluzione, alcune delle quali sono anche paragonabili a quelle scattate con le migliori macchine fotografiche professionali.

Gli smartphone di ultima generazione sono capaci di scattare fotografie ad altissima risoluzione, alcune delle quali sono anche paragonabili a quelle scattate con le migliori macchine fotografiche professionali.

Percorrendo i sentieri del Vesuvio i turisti si fermano nei punti di osservazione più belli per scattare foto ricordo e per postare sui propri social immagini davvero suggestive da condividere con tutti i loro amici.

Immortalare le bellezze naturalistiche e paesaggistiche del territorio è fondamentale per la maggior parte dei visitatori che desiderano portare un ricordo indimenticabile di questa esperienza.







I migliori sentieri da percorrere

Tra i sentieri più belli ed interessanti del Vesuvio troviamo sicuramente, la riserva forestale tirone alto-Vesuvio, che attraversa il famoso Piano delle Ginestre. Il percorso è per lo più pianeggiante e si estende per circa 1500 m, offre la possibilità di ammirare uno dei tratti più panoramici e suggestivi del posto. Un altro sentiero da poter percorrere è la Valle dell’inferno, il luogo ideale per osservare anche la struttura geologica del territorio.

Per chi desidera percorrere un sentiero escursionistico, è la scelta ideale visitare il Monte Somma e Punta Nasone, affascinanti itinerari che permettono di raggiungere punti di osservazione molto alti, da cui si può scorgere un paesaggio molto suggestivo. Durante questo percorso, inoltre, si attraversano anche boschi rigogliosi con tantissime specie di alberi e particolari tipi di vegetazione protetta.

Un altro luogo bello da scoprire è sicuramente, il Fiume di Lava, un sentiero caratterizzato da una serie di tratti pianeggianti che si alternano ad altri in salita e in discesa. In questo sentiero è possibile ammirare i particolarissimi contrasti di colore dati dai depositi del flusso lavico risalente all’eruzione del 1944. Imperdibile è anche il percorso del Gran Cono del Vesuvio, caratterizzato da una serie di tornanti molto panoramici, da cui si può ammirare l’antico vulcano del Monte Somma.

Durante la percorrenza del sentiero è possibile affacciarsi proprio sulla bocca del cratere, un’esperienza davvero particolare e suggestiva per tutti i visitatori. Per i veri amanti del trekking viene consigliato anche il percorso escursionistico Lungo i Cognoli, un sentiero panoramico che attraversa la Valle dell’inferno.

Ad un certo punto il sentiero porta verso una discesa ripida di lapilli, che giungono fino a valle e appaiono simili a bellissime dune di sabbia.

I percorsi da visitare e ammirare sul Vesuvio sono davvero tantissimi e offrono ai visitatori esperienze di ogni tipo. Oltre alle piacevoli passeggiate ed escursioni, infatti, è possibile anche soffermarsi sulle bellezze naturalistiche e paesaggistiche scattando fotografie davvero uniche.