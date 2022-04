Tragedia a Casalnuovo di Napoli. Erano circa le 13 di oggi quando l’intera frazione di Casarea ai confini tra i comuni di Casalnuovo e Volla è rimasta profondamente turbata dal tragico incidente in cui ha trovato la morte Antonio, un bambino di appena 3 anni investito da un trattore.







Tutto in pochi istanti: il piccolo stava giocando nei pressi dell’abitazione quando è sfuggito alla sorveglianza di altri adulti, parenti, presenti in casa ed è corso nel campo attiguo all’abitazione. Qui il grave incidente, una morte assurda che ha sconvolto l’intero paese vesuviano.

La dinamica è ancora poco chiara: il papà, un 36enne del luogo, stava guidando il trattore lavorando il suo pezzo di terreno mentre il piccolo si è avvicinato al trattore in movimento. Non c’è stato nulla da fare per Antonio, morto sul colpo. Inutili i soccorsi che hanno solo constatato il decesso del bambino. Da una prima analisi dell’accaduto sarebbe rimasto incastrato in una fresa meccanica del trattore.









Sul posto oltre alla Polizia municipale i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna e la Scientifica.

La Procura di Nola ha già aperto un’inchiesta dopo l’informativa dei militari. La salma del bambino, sequestrata, è stata trasferita al II policlinico di Napoli per l’autopsia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Indagini in corso anche da parte dei Carabinieri della tenenza di Casalnuovo.