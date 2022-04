Volley Napoli ai play off. La soddisfazione del presidente Maria Schettini

"Abbiamo raggiunto un risultato storico in un campionato in cui il Covid ha pesantemente condizionato nonostante tutti gli sforzi messi in atto per renderlo regolare"

La vittoria in casa del Primavera ha spalancato le porte dei play off al Volley Napoli che sarà tra le dieci squadre a contendersi i due posti per l’accesso alla serie B nazionale 2022/2023.

Un traguardo ambito, sognato da inizio stagione, diventato sempre più alla portata grazie al grandissimo campionato disputato dalla compagine napoletana che si affacciava al palcoscenico regionale più prestigioso, lo scorso settembre, con la voglia di stupire.

La gioia per il prestigioso traguardo raggiunto è tangibile nelle parole e nello sguardo del presidente onorario del Consorzio Volley Napoli, Maria Schettini.

“Una soddisfazione straordinaria, l’obiettivo massimo di inizio stagione è stato centrato e con una gara d’anticipo; un grande plauso va a tutte le ragazze ed al preparatissimo staff tecnico che le ha curate in questa stagione. – esordisce la Schettini – Abbiamo raggiunto un risultato storico in un campionato in cui il Covid ha pesantemente condizionato nonostante tutti gli sforzi messi in atto per renderlo regolare. Siamo enormemente soddisfatti per tutto quanto abbiamo saputo costruire in questa stagione. Manca ancora la gara con Arzano, poi ci prepareremo al meglio per la post season che affronteremo con il massimo entusiasmo.”

Ultimo impegno della regular season sabato pomeriggio ad Arzano in una gara importante solo per definire meglio la griglia play off: il Volley Napoli è attualmente quarto e con 1 punto chiuderebbe matematicamente in quarta posizione pescando così nel primo turno play off, la terza del girone A di serie C femminile; in caso di posizionamento al quinto posto, allora ecco che l’accoppiamento sarebbe con la seconda del girone A.