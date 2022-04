“Cannibalizzavano” autovetture ed inviavano i pezzi al mercato clandestino di Napoli e provincia. Tre persone sono state arrestate a Scampia ed Afragola questa mattina. L’operazione è stata effettuata dagli agenti del commissariato di Ps di Afragola e dalla polizia municipale della stessa città, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli.

In manette sono finiti Antonio Emmausso, Antonio Matuozzo e Tullio Emmausso. Le accuse per loro sono di associazione a delinquere e riciclaggio. Dopo l’invio dei pezzi di auto utili le carcasse dei veicoli venivano sverzate in discariche abusive, in aree rurali della provincia di Napoli.