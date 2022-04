“Un amico per alcuni, un fratello per altri. Ciò che è certo è che oggi 7 aprile ognuno di noi ha perso una persona cara”. Così l’Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia ha annunciato sul proprio profilo social Facebook la scomparsa di un suo dipendente, Manuele, portato via da una malattia. Centinaia i messaggi di cordoglio giunti al noto albergo stabiese tra chi descrive il giovane come una persona sorridente, solare, buona e disponibile.

Castellammare: “Una notizia terribile”

“È una notizia terribile di quelle che non vorremmo mai sentire. – si legge – Dobbiamo tutti noi un grazie a questo ragazzo ed onesto lavoratore che ha allietato giornate dure con il suo immancabile sorriso, la sua disponibilità e l’amore per il lavoro che svolgeva.

Arrivederci Manuelito amico nostro, che la terra ti sia lieve”

Il ricordo del suo direttore

Sui social anche il ricordo del direttore dell’albergo: “Il 2021 è stato un anno intenso, pieno di soddisfazioni e di serate magiche. Mi dicevi sempre: ‘Direttore, erano anni che non mi divertivo così tanto e che non andavo a lavoro così spensierato’. Sembrava che lavorassimo assieme da una vita. Ho avuto tanti collaboratori nella mia vita ma mai avrei voluto fare a meno di te. La tua assenza è incolmabile”.