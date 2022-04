Dopo Notturno e Fiato corto esce oggi giovedì 7 aprile Ladro, il nuovo singolo di ceneri, terzo estratto dall’ep di esordio in uscita il 20 maggio per peermusic ITALY dal titolo Nello spazio che resta.

Ascoltalo qui: https://lnk.fu.ga/ladro

La canzone prodotta dai B-Croma (Rocco Giovannoni e Marco Spaggiari) racconta della paura di dimenticare, del perdersi nella frenesia dei giorni che scorrono facendo scivolare via il presente. E quando te ne accorgi è ormai troppo tardi. “Ladro mi ricorda l’importanza di sapersi fermare e immortalare il momento presente per non dimenticarlo più”, racconta così il brano ceneri.

Sonorità pop, echi drum and bass e un beat in crescendo avvolgono con delicatezza la voce morbida e calda di Irene. Non resta che abbandonarsi e lasciare andare via ogni inquietudine.

Irene Ciol, in arte ceneri, è una cantautrice friulana classe 2000. Ha sempre studiato grafica, arte e lingue, ma con il passare del tempo si è avvicinata sempre di più al mondo musicale, una realtà che le ha permesso di trovare nel canto e nella scrittura un modo per dialogare, raccontarsi ed esprimersi.