In data 2 e 3 aprile hanno dato spettacolo al Teatro Politeama in Torre Annunziata, gli “Attori per caso”, cimentandosi con enorme successo nell’opera di Eduardo… “Non ti pago”.

La cosa che più entusiasma è la folla che era a caccia di un posto a sedere, visto che la sala era piena e per i tanti che se la sono presa comoda non è rimasto che restare in piedi in fondo. Ecco questo è il segnale che ha dato la città: la fame di teatro, ovvero la fame di quella cultura che può dare la spinta a questa nostra meravigliosa, ma sfortunata terra.







Parliamo degli attori che ormai a dispetto del nome che hanno scelto da anni, non sono più attori per caso, ma interpreti che in ogni lavoro che propongono hanno l’abilità di far dimenticare i paragoni. Non parlo di Felice Pinto che, da capocomico qual è, ormai è diventato una pietra miliare del teatro e non solo torrese. Ferdinando Quagliuolo ha preso vita con la sua interpretazione fatta di scatti d’ira e lampi di moderata rabbia. Calarsi in un personaggio di tal fatta non era facile, ma con la sua interpretazione ha preso vita, sarà forse la polvere del palcoscenico, a far emergere le ombre di antichi copioni, ma Eduardo stesso, in versione spettatore, avrebbe di sicuro applaudito.







Ma un grande non fa mai la squadra se non ha attorno elementi che lo sorreggono e così ha travolto anche il bravo Vincenzo Di Luca nella parte di Don Raffaele Console impegnato in una ricostruzione filosofica assolutamente non facile. E poi Anna Scognamiglio che nel ruolo di Concetta ha interpretato una parte degna delle migliori artiste napoletane, tale da entrare nel personaggio della moglie di Ferdinando e lanciandogli strali da sembrare veri.

Insomma, è stato piacevole e degno dei più grandi applausi per tutti gli “attori non per caso”.

Torre Annunziata ha accettato la sfida sulla cultura ora nell’attesa di qualche altro lavoro teatrale si può affermare con certezza che sta rinascendo quella città che non ha alcuna intenzione di naufragare nel mare dell’inedia, rinunciando all’ipotesi di stare ad aspettare che tutto crolli… Grazie a Emma Minervino ed a tutti i componenti di “Attori per caso” ma fate presto a riproporvi.

Ernesto Limito