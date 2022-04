Il programma è rivolto a tutti gli aspiranti imprenditori, ricercatori, startupper e studenti che hanno un’idea innovativa da sviluppare. Digital Tech Challenge non è solo una call per innovatori, ma un vero e proprio percorso di accompagnamento, formazione e accelerazione che termina con la business validation dell’idea tecnologica presentata e l’ottenimento di una manifestazione di interesse da parte di una delle aziende promotrici della challenge e/o di un investitore e/o l’accettazione della start-up da parte della piattaforma di equity crowdfunding.

Un progetto importante che mira a scovare le idee più brillanti nel panorama imprenditoriale campano. I settori di interesse sono i più vari ma anche quelli più importanti in termini di innovazione e progresso: Energie e Ambiente, aerospazio, biotecnologie, trasporti e logistica, beni culturali, turismo ed edilizia sostenibile. Il programma Digital Tech Challenge è realizzato nell’ambito dell’avviso pubblico “misure di rafforzamento dell’ecosistema innovativo della Regione Campania” e si inserisce nel più ampio percorso di open innovation e creazione di impresa promosso dalla Regione, con l’intento di connettere fabbisogni innovativi di grandi imprese con nuove soluzioni proposte da innovatori e start up, ritenendo questo approccio utile a garantire non solo la nascita, ma anche l’inserimento e il consolidamento nel mercato di nuove start up e spin off della ricerca.

Primo importante step della Digital Tech Challenge è il tour di eventi organizzati negli Atenei Campani. La prima tappa si terrà all’Università degli Studi di Napoli Federico II il prossimo 7 Aprile e poi a seguire presso l’Università Degli Studi Di Salerno (26 Aprile), l’Università Degli Studi Della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Università Degli Studi Del Sannio Di Benevento.

“Un’opportunità per far emergere la propria idea imprenditoriale e far decollare il proprio business”. Così viene definita la Digital Tech Challenge da Bruno Uccello, Presidente del Consorzio Area Tech Bagnoli: “Con Digital Tech Challenge stiamo coinvolgendo le Università Campane e le PMI per proporre soluzioni nei settori energia e ambiente, aerospazio, biotecnologie e salute dell’uomo, trasporti e logistica, beni culturali, turismo, edilizia sostenibile. Un progetto importante e itinerante con l’intento di coinvolgere tutta la Regione, particolarmente attiva nei progetti su innovazione e startup.

La challenge è stata strutturata in modo da coinvolgere tanti innovatori che avranno l’opportunità di seguire un vero e proprio percorso di formazione sui temi d’impresa.

“I partecipanti – aggiunge Michele Franzese di Scai Comunicazione – potranno candidarsi, in team o in forma singola, alla presentazione delle idee e vedersi selezionati per un percorso di accompagnamento di 5 mesi, proprio finalizzato a lanciare la propria idea assieme ai partner. È una bella opportunità per tanti giovani campani di avviare un proprio progetto imprenditoriale.”