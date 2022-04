È uscito oggi, venerdì 8 aprile, “FAMILIA” Camila Cabello – Familia (lnk.to), l’attesissimo nuovo album di inediti della superstar mondiale tre volte nominata ai GRAMMY AWARDS, CAMILA CABELLO!

Al suo interno le hit globali “Don’t Go Yet” (TOP 3 dell’Airplay radiofonico e certificato PLATINO in Italia con più di MEZZO MILIARDO di stream), e “BAM BAM” feat. Ed Sheeran, che con 106 MILIONI di stream si trova nella TOP 15 della classifica globale Spotify, nella TOP 3 della classifica globale e italiana di Shazam e nella TOP 10 dell’Airplay radiofonico italiano. La rivista Vulture ha definito “Bam Bam” come “una vera e propria hit” e Rolling Stone ha invece detto che “Camila Cabello ha portato l’Azúcar in tutti i posti giusti con l’uscita della sua salsa e cumbia “Bam Bam” feat. Ed Sheeran”. People, invece, lo ha elogiato come solare e personale, mentre i fan hanno votato il pezzo come il loro nuovo brano preferito su Billboard.

È online anche il videoclip ufficiale del nuovo brano “Psychofreak” in collaborazione con Willow, ed è visibile al seguente link: https://youtu.be/KXDjVHgeZ3A. Dopo l’anteprima, YouTube ospiterà un live streaming esclusivo di Camila per per i membri di YouTube Premium e YouTube Music Premium.

Il nuovo album “Familia” si distingue, in tutto e per tutto, come il suo disco più personale, appassionato e forte di sempre.

Questa la tracklist di “Familia”: “Familia”, “Celia”, “Psychofreak” feat. Willow, “Bam Bam” feat. Ed Sheeran, “La Buena Vida”, “Quiet”, “Boys Don’t Cry”, “Hasta Los Dientes” feat. Maria Becerra, “No Doubt”, “Don’t Go Yet”, “Lola” feat. Yotuel, “Everyone At This Party”.

L’artista ha inoltre presentato il nuovo album con un concerto speciale su Tik Tok. L’evento, andato online per la prima volta stanotte, verrà riproposto domani, sabato 9 aprile, alle 01:00 e alle 14:00 e domenica 10 aprile alle ore 20:00. L’evento è stato prodotto e diretto musicalmente da Cheche Alara, che ha curato anche la colonna sonora della produzione, insieme a Charlotte Rutherford in qualità di direttrice creativa.

Camila Cabello, cantautrice cubana nominata più volte ai Grammy, ha pubblicato il suo album di debutto, “Camila” a gennaio del 2018, che ha raggiunto il #1 della classifica Billboard 200. Contemporaneamente il suo singolo “Havana”, certificato 4X PLATINO in Italia, ha raggiunto l’#1 nella classifica Billboard Hot 100, rendendo Camila la prima artista solista negli ultimi 15 anni a raggiungere nella stessa settimana la prima posizione contemporaneamente nelle classifiche Hot 100, Billboard 200 e Artist 100. Camila è diventata anche l’artista n°1 su Spotify Global. Nel 2018 Camila ha vinto i premi “Artist of the Year” e “Video of the Year” ai Video Music Awards e ha ottenuto due nomination ai Grammy Awards nelle categorie di “Best Pop Vocal Album” con il disco “Camila” e in quella di “Best Pop Solo Performance” con il singolo “Havana” (Live).

Debuttando da solista, dopo aver cantato per 4 anni nelle Fifth Harmony, il singolo “Havana” è diventato in assoluto il brano di un’artista femminile più ascoltato in streaming ed è stata la canzone più ascoltata nel mondo nel 2018. Il suo singolo 3x PLATINO “Never Be The Same” ha raggiunto la top 10 della classifica Billboard Hot 100. La super hit globale “Señorita” con Shawn Mendes, uscita a giugno 2019, ha debuttato al #1 su iTunes, conquistando il record per il più grande debutto su Spotify per un duetto uomo/donna. “Señorita” è stato il brano più ascoltato in streaming nel mondo su Spotify nel 2019 ed è stata nominata ai Grammy nella categoria “Best Pop Duo/Group Performance”. A dicembre 2019 è uscito il secondo album in studio “Romance”, certificato PLATINO. Camila è la prima artista donna dopo Adele ad aver raggiunto per 3 volte la vetta delle classifiche Hot 100, Billboard 200 e Artist 100 di Billboard.

Con il singolo “My Oh My” ha raggiunto la #1 in radio. Camila è anche ambasciatrice di Save the Children ed è stata premiata con il Voice Award. Ad agosto 2021 è uscito il nuovo singolo “Don’t Go Yet”, il primo dal nuovo album “Familia”. Il mese seguente ha fatto il suo debutto come attrice nel film “Cinderella”, diretto da Kay Cannon e prodotto da James Corden e Leo Pearlman. Al di fuori della musica, Camila è portavoce di L’Oreal e ha lanciato il Healing Justice Project, che fornisce finanziamenti per risorse di salute mentale e benessere.