Esenzioni ticket, Asl Napoli 3 in tilt. Federcontribuenti: “L’Asl non risponde alle Pec”

Se il personale dell’ASL NA 3 non è competente in materia digitale che gli venga fatto un corso rapido di apprendimento nell’uso della pec. L’invio telematico unica soluzione per svuotare gli uffici e garantire i cittadini

Esenzione ticket e pratiche sanitarie mandano in tilt gli uffici territoriali dell’Asl Napoli 3; si fatica a smaltire le pratiche e per i cittadini è un caos di code infinite e difficoltà per raggiungere la sede di via Fusco a Torre Annunziata.

Sul sito della Regione Campania leggiamo: “non devono presentare richiesta alle ASL e non devono richiedere certificati di esenzione i codici E00 – E01 – E02 – E03 – E04 – E20 – E21 – E22 – E23 – E24”.







Boscotrecase e Boscoreale chiudono i battenti al pubblico non riuscendo a garantire la sicurezza sia ai cittadini sia agli impiegati, le esenzioni rinnovate in automatico non vengono lette sulla piattaforma quando basterebbe attivare una Pec dove ricevere e rilasciare la certificazione richiesta evitando code e malanimi.

Assurdo che nell’era del digitale non si riesca con una pec a smaltire una pratica.

Alla sede di Federcontribuenti di Boscotrecase stiamo inviando via pec le pratiche per la richiesta di esenzione con tutta la documentazione utile, però la pec consegnata non viene letta e dobbiamo sollecitare telefonicamente. Se il personale dell’ASL NA 3 non è competente in materia digitale che gli venga fatto un corso rapido di apprendimento nell’uso della pec, sarebbe sufficiente a svuotare gli uffici e garantire ai cittadini i propri diritti.