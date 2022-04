La Givova Scafati incontra in casa la Benacquista Latina

La prima fase del campionato di serie A2 volge al termine. Domenica, alle ore 18:00, si svolgeranno in contemporanea tutte le gare dei due gironi (verde e rosso) della categoria. La Givova Scafati la chiuderà tra le mura amiche del PalaMangano contro la Benacquista Latina.

Con l’organico al completo, la compagine salernitana sta ricaricando le batterie e preparando in pochi giorni il suo quinto incontro in soli quindici giorni.

Dopo le tre trasferte consecutive di Guidonia, Ravenna e Verona, i gialloblù fanno rientro nella struttura di Viale della Gloria che, per la prima volta dopo tempo memorabile, potrà nuovamente accogliere tifosi ed appassionati senza restrizioni, nel pieno della propria capienza.

L’avversario

Dato confortante soprattutto se si valuta il valore dell’avversario di turno: la Benacquista Latina, infatti, è reduce da ben sei vittorie consecutive ed ha il secondo miglior attacco del girone rosso.

Tanti volti conosciuti calcheranno nuovamente il parquet del PalaMangano: il coach Franco Gramenzi (sulla panchina gialloblù in tre occasioni, ovvero nelle stagioni 1997/1998 in serie B2, 2004/2005 in Legadue e 2008/2009 sempre in Legadue), il playmaker Passera (con la canotta salernitana nella stagione 2018/2019), la guardia Jackson (a Scafati nella parte finale della stagione 2016/2017 ed in quella scorsa 2020/2021) ed il centro Fall (sulle sponde del fiume Sarno nella stagione 2019/2020).

I più prolifici e pericolosi atleti pontini sono senza dubbio i due statunitensi Henderson (guardia da 18,7 punti e 2,8 assist di media) e Jackson (guardia da 16,9 punti di media). Senza dimenticare la prolificità di Fall (centro da 12,8 punti di media) e Radonjic (ala da 10,4 punti di media), a chi vanno aggiunti la continuità dell’ala Veronesi e della guardia Mouaha, la fisicità del centro Bozzetto, l’esperienza del playmaker Passera (3,5 assist di media) e l’energia dei giovani Ambrosin (centro) e Durante (playmaker).

Le dichiarazioni

Il capo allenatore Alessandro Rossi: “Ci sono un po’ di scorie da smaltire dopo così tante partite ravvicinate nel tempo e, tra l’altro, anche molto difficili. C’è un po’ di stanchezza, per cui in queste ore che ci separano dal prossimo match contro Latina dobbiamo recuperare le energie, consapevoli del valore dell’avversario di turno, tra i più in forma del campionato, in virtù delle sei vittorie consecutive da cui proviene. Latina sta volando sulle ali dell’entusiasmo, ma credo e spero che la possibilità di avere il PalaMangano capiente al 100% ci permetta di ricevere una mano importante anche dai nostri sostenitori. Abbiamo bisogno di fare punti, dobbiamo spingere e confermare il primo posto fino alla fine di tutta la fase ad orologio”.

“La sfida contro Latina è molto importante: nel precedente confronto ci ha creato problemi, elemento che considero molto positivamente, perché sono certo che scenderemo a maggior ragione in campo concentrati ed attenti. Dobbiamo temere soprattutto i loro due americani Henderson e Jackson, che producono insieme oltre 40 punti a partita, per cui dovremo arginare soprattutto la loro capacità di andare a canestro”, continua Rossi.

“Non dimentichiamo poi che Latina ha il secondo miglior attacco del campionato, con una produzione offensiva ben distribuita anche in uomini come Fall, Radonijc, Veronesi ed altri che girano su cifre prossime alla doppia cifra di media. La nostra partita deve innanzitutto sporcare questa loro produttività offensiva, fermando le principali bocche da fuoco”, conclude il coach della Givova Scafati.

Il ala piccola Lorenzo Ambrosin: “Veniamo da un ciclo di partite importanti in ottica seconda fase, che abbiamo affrontato ciascuna con massima attenzione e concentrazione, senza spingerci troppo avanti con la testa, ma pensando solo al prossimo avversario. La stessa cosa stiamo facendo anche ora che stiamo recuperando le energie in vista dell’ultima sfida della prima fase contro Latina”.

“Siamo primi dall’inizio del campionato e vogliamo arrivare primi anche alla fine della fase ad orologio: ci stiamo impegnando tantissimo per riuscirci. Conosco diversi dei giocatori di Latina, in particolare Veronesi, con cui ho giocato ad Agrigento, e mio cugino Matteo Ambrosin, ma ciò che temo maggiormente dei pontini, oltre ai due americani, è il collettivo, formato da tanti atleti in grado di far punti e dotati di buon tiro. Noi dovremo dare il massimo in difesa e seguire le indicazioni del nostro coach per portare a casa i due punti in palio”, aggiunge Ambrosin.

“Avremo il vantaggio del nostro pubblico, che potrà finalmente riempire il PalaMangano per intero, senza restrizioni. Pertanto, faccio un appello ai tifosi di venire al palazzetto, perché rappresentano il sesto uomo in campo e ci danno una energia fantastica”, conclude l’ala piccola della Givova Scafati.

Media

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass” a questo link: https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter).

Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di martedì 12 aprile (ore 20:40) ed in replica nel giorno di mercoledì 13 aprile (ore 15:00).