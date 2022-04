Mountain Bike, alla XC Piano Canale il 10 aprile: fatica divertimento, cibo e tanta birra

Si scalda la macchina organizzativa della XC Piano Canale, in programma il prossimo 10 aprile come seconda prova del circuito X-Country.

Gli organizzatori della Ciclistica Oliveto Citra sono ancora sul punto di coordinare i vari dettagli per garantire un corretto svolgimento dell’intero programma secondo il collaudato cliché che ha egregiamente funzionato nelle recenti edizioni.

Un’occasione imperdibile per vivere un territorio unico, particolarmente suggestivo e accogliente, e scoprire il tesoro di paesaggio e natura sui monti di Oliveto Citra dove spicca la perla di Piano Canale e nella quale è stato predisposto il percorso unico di circa 4,5 chilometri e 150 metri di dislivello a giro, completamente sterrato da ripetere più volte.

Oltre al lato puramente agonistico della gara in sé, si punta molto sulla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali grazie alla presenza sul posto della Macelleria da Alfonso con servizio braciata per un panino a tutti gli atleti in sostituzione al pacco gara in modo da incentivare le persone a rimanere sul posto nel post gara e godersi la location senza dimenticare la birra di Climax Caffè per accompagnare il buon cibo e dissetarsi tutti insieme.