Oplonti Volley in trasferta contro il Volley World Napoli

Attesa per la trasferta di domani contro il Volley World Napoli.

La Vesuvio Oplonti Volley è chiamata a vincere, seppur già matematicamente prima del Girone A del Campionato di Serie C Femminile, per mantenere l’imbattibilità in campionato (sarebbe la sedicesima vittoria in altrettante gare disputate) e soprattutto per mantenere la differenza set rispetto alla prima del Girone B, l’Ancis Villaricca, che darebbe la possibilità alle ragazze allenate da coach Luciano Della Volpe di disputare in casa gara 1 ed eventuale gara 3 della Finale Promozione in serie B2.

Per l’occasione si giocherà a porte chiuse, con i tifosi costretti a restare a casa incollati ai telefonini per conoscere il risultato in diretta e con le Tigers, chiamate a chiudere in bellezza un campionato da incorniciare.

Tuttavia, Drozina e compagne si stanno preparando alla grande per questo scorcio di torneo che vale un’intera stagione.

«Una partita molto importante, quella di domani contro Volley World – sottolinea il libero dell’Oplonti Volley, Sabrina Lamberti -, perché ci vede in trasferta contro una squadra molto giovane ma con atlete che hanno tanta grinta. Sicuramente, non avremo vita facile. Tuttavia, noi daremo il massimo in campo per portare a casa ancora un risultato utile e quindi i 3 punti. Tre punti fondamentali, sia per continuare questo percorso meraviglioso che ci vede vittoriose da quindici gare (16 se si considera anche la semifinale di Coppa Campania), sia per consolidare il primo posto in classifica, avendo così la consapevolezza di giocare in casa nostra gara 1 ed eventuale gara 3 della Finale Promozione in serie B2».