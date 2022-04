Con la riapertura della Funicolare, il caratteristico mezzo che in meno di cinque minuti copre il percorso dal porto di Marina Grande alla Piazzetta, la stagione turistica di Capri riprendere a pieno ritmo.

Le due stazioni di Marina Grande e Piazza riapriranno poco dopo le 6 per consentire la prima partenza della vettura da entrambi i siti alle 6.25 del mattino, l’ultima nella scaletta oraria è fissata alle 21.20 dopo l’arrivo degli ultimi traghetti dalla terraferma.







La Funicolare di Capri è rimasta ferma per i lavori annuali a partire dal restyling delle vetture alla verifica di tutte le strutture tecniche. Circa due mesi di stop nel clou della stagione invernale e domani la ripresa che consentirà a visitatori e residenti di ottimizzare i tempi ed usufruire di un mezzo comodo, veloce e sicuro per raggiungere in pochi minuti i punti di destinazione da Marina Grande a Capri e da Capri a Marina Grande.

L’annuncio è stato dato dalla società Funicolare di Capri che oggi ho diffusa la scaletta oraria che alleghiamo al comunicato.