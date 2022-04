Ancora controlli serrati alla “movida” a Napoli. Controlli, denunce e sanzioni

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Montecalvario, Decumani, Vomero e Bagnoli, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli e della Polizia Metropolitana, con il supporto del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli in zona Chiaia, ai Quartieri Spagnoli, al centro storico, nei quartieri Vomero e Bagnoli.







Nel corso dell’attività gli agenti del Commissariato San Ferdinando nelle vie Chiaia, dei Mille, Toledo, Riviera di Chiaia, corso Vittorio Emanuele e nelle piazze San Pasquale a Chiaia, dei Martiri e Trieste e Trento hanno identificato 53 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, controllato 4 esercizi commerciali sanzionandone due in vicoletto Belledonne a Chiaia per inosservanza dell’ordinanza sindacale relativa agli orari di chiusura e alla diffusione ad alto volume della musica; inoltre, sono state contestate 45 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta ed altresì rimossi 14 veicoli in divieto di sosta e fermata.

Gli operatori in via Vittorio Imbriani, via Riviera di Chiaia e largo Vasto a Chiaia hanno denunciato 4 persone, napoletane tra i 29 e 49 anni con precedenti di polizia, poiché sorprese nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo; il 49enne è stato anche denunciato anche per inosservanza agli obblighi del DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) cui è sottoposto.

Ancora, i poliziotti del Commissariato Montecalvario nei Quartieri Spagnoli, in via Toledo e largo Berlinguer hanno identificato 65 persone, contestato 28 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata e rimosso un veicolo in divieto di sosta.







Gli agenti del Commissariato Decumani nel centro storico e Borgo Orefici hanno identificato 82 persone, controllato 20 veicoli, di cui 15 rimossi per sosta vietata, e controllati 19 esercizi commerciali

Inoltre, al Vomero gli agenti hanno identificato 65 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, controllato 3 esercizi commerciali in via Scarlatti e via Giordano e, con il supporto di personale della Polizia Locale, hanno altresì rimosso 6 veicoli per sosta vietata e contestato 16 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta.

Infine, gli agenti del Commissariato Bagnoli nelle vie Caio Duilio, Nisida e Nuova Bagnoli, in Discesa Coroglio e piazza Bagnoli, hanno identificato 10 persone e, in via Coroglio, hanno fermato una persona che stava svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo.

L’uomo, un 28enne napoletano, durante le fasi dell’identificazione, ha iniziato a dare in escandescenze insultando e tentando di colpire gli operatori che lo hanno bloccato e denunciato per oltraggio, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché sanzionato poiché sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.