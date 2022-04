I primi taxi a Napoli con il defibrillatore a bordo

VIAGGIA CON IL CUORE è l’iniziativa creata per perfezionare la presenza di defibrillatori già presenti su tutto il territorio dell’area metropolitana di Napoli. L’obiettivo è creare le condizioni affinché questi preziosi dispositivi possano essere maggiormente disponibili in caso di arresto cardiaco improvviso.







Quali migliori mezzi se non i TAXI. Vere postazioni mobili.

Un progetto in evoluzione, già accolto dai consorzi Eurotaxi 2000 e Radiotaxi 0101, che porterà sempre più TAXI a cardioproteggersi, offrendo, così, un’eccellente assistenza ai viaggiatori.

Il valore itinerante dei veicoli non si limiterà ai clienti trasportati ma offrirà possibilità d’intervento anche ai passanti a vettura ferma in attesa, oppure nel transito per le strade cittadine, se in servizio.







La figura del tassista, opportunamente formato, con il defibrillatore a bordo della sua auto facilmente identificabile, assume una veste diversa, il cui valore aggiunto è ora essere ancora più a servizio della comunità con uno strumento che ne qualifichi ulteriormente l’attività.

Patrocinata dal Comune di Napoli, in collaborazione con Croce Rossa Italiana Comitato di Napoli e alla presenza dell’assessore alla salute Prof. Vincenzo Santagada, il consigliere comunale Luigi Carbone e il consigliere regionale Fulvio Frezza si è tenuta, stamattina, presso l’aula Magna di Eccellenze Campane, la conferenza stampa di presentazione.

La mattinata ha visto, come momento celebrativo, la consegna ufficiale dei defibrillatori alle auto TAXI, completamente brandizzate.

In conclusione, lo staff del Comitato di Napoli di Croce Rossa Italiana, che si occuperà della successiva formazione di tassisti alle manovre BLSD, ha provveduto a una dimostrazione delle prime tecniche di rianimazione cardio polmonare e uso del defibrillatore.









“La nostra società ha una frase con la quale ama descrivere il suo lavoro: noi non vendiamo solo defibrillatori ma creiamo progetti di cardioprotezione” dichiara Antonio Ferraro, CEO di Auexde, la società che si è occupata di tutto il progetto di cardioprotezione del Comune di Napoli e delle auto TAXI. “Abbiamo coinvolto tutto il nostro staff, a partire dal project manager per l’identificazione delle linee guida, alla direttrice del marketing che ne ha curato la strategia di sviluppo e allo staff commerciale e tecnico che ha gestito l’organizzazione. Un lavoro che ha come forte obiettivo quello di far comprendere a chiunque che, di fronte ad un evento drammatico come l’arresto cardiaco, avere l’opportunità di salvare una vita, è un dono prezioso”.

“La prevenzione della morte cardiaca improvvisa” spiega il presidente Cri Napoli Paolo Monorchio “è uno degli obiettivi più ambiziosi della Croce Rossa Italiana. L’arresto cardiaco è una vera emergenza sanitaria che potrebbe risultare fatale senza un trattamento rapido e immediato.

L’uso del defibrillatore può, invece, salvare una vita.

Questo è l’obiettivo del progetto “Viaggia con il Cuore” al quale parteciperà anche il comitato di Napoli della CRI e con il quale formeremo i tassisti napoletani affinché tutti insieme ci si possa prendere cura dei nostri cittadini e dei nostri turisti”.