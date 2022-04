Il Volley Napoli farà visita all’Arzano

Si chiuderà con le gare del 9 aprile la regular season del campionato di serie C femminile.

Sia nel girone A che nel girone B (dove sarà impegnato il Volley Napoli) verranno emessi gli ultimi verdetti prima dell’inizio dei play off previsti per il prossimo 20 aprile.

La compagine del Volley Napoli farà visita all’Arzano in una gara che assume valore soprattutto per le padrone di casa che, con una vittoria piena, supererebbero al fotofinish il Marcianise al secondo posto in classifica potendo così garantirsi una posizione privilegiata nella griglia play off per la promozione in Serie B nazionale.

Alle ragazze del Volley Napoli, invece, dopo aver raggiunto lo storico traguardo dei play off, basterà un solo punto per regalarsi la quarta posizione in classifica mentre con una sconfitta piena, dovranno attendere il risultato del Pomigliano (distante 3 lunghezze in classifica): in caso di arrivo a pari punti tra le due squadre, l’Elsia Volley è avanti al Volley Napoli per la classifica avulsa e dunque relegherebbe le ragazze napoletane alla quinta posizione in classifica.

Ma la squadra partenopea può dirsi già soddisfatta dei play off raggiunti e dunque può affrontare sia la gara odierna (Palazzetto Piscopo – Arzano – start ore 20,30) che i play off con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere.

Per il match, mister Alessandro Maione recupererà qualche pedina importante come la palleggiatrice Grieco mentre sarà ancora ai box il capitano, Federica Fusco.