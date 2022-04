Era già un’idea nella finestra di calciomercato estiva dell’anno scorso, adesso quella di Olivera al Napoli sembra quasi un’ufficialità: stando a quanto riporta Il Mattino, ADL avrebbe trovato l’accordo con il Getafe per il passaggio dell’uruguaiano in azzurro.

Accordo che dovrebbe costare al Napoli una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro per il classe 1997, che in Spagna è già molto apprezzato.









Olivera dovrebbe andare a sostituire Ghoulam, alle battute finali con il Napoli. Per l’uruguagio pronto un quadriennale dall’ingaggio che tocca un milione e mezzo di euro all’anno.

Intanto il Napoli resta vigile in Spagna anche per quanto riguarda Januzaj del Real Sociedad, che è in rottura con il club e desidererebbe giocare in Champions, torneo ormai messo in tasca dagli azzurri.

Giuseppe Garofalo