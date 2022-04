Campania, Sanità: ecco la “App” e il portale web per prenotare le visite specialistiche

Per tutti sarà infatti possibile collegarsi al Portale Salute del Cittadino e alla App Campania in Salute, e prenotare la visita specialistica o l'accertamento diagnostico. Rimane sempre possibile recarsi al Centro Unico di Prenotazione o in Farmacia