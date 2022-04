Le vespe tornano al successo: 4-0 alla Paganese e speranza play-off

Con questo successo la Juve Stabia si rilancia in zona play off dopo l'esclusione del Catania e la ridefinizione dei punti in classifica

La Juve Stabia torna al successo al Menti facendo proprio il derby contro la Paganese.

Il risultato finale di 4-0 arride alle vespe grazie ad una convincente prestazione priva di fronzoli.

La Paganese si è espressa discretamente nel primo tempo, mettendo anche in difficoltà i gialloblù, che hanno invece avuto il merito di sfruttare l’occasione propizia creata da una illuminante giocata di Stoppa e susseguente assist per Bentivegna che ha aperto le danze.





Nella ripresa la Paganese è scesa di tono e la Juve Stabia ha raddoppiato con Bentivegna dopo errore di Konate.

Nel finale Caldore timbra il cartellino con il terzo gol e poi Ceccarelli cala il poker con gli ospiti ormai allo sbando in difesa.

Con questo successo la Juve Stabia si rilancia in zona play off dopo l’esclusione del Catania e la ridefinizione dei punti in classifica.

Per la Paganese il cammino verso la salvezza si fa davvero arduo.

La Juve Stabia si dispone con il 3-4-3: in attacco Stoppa come falso “nueve”, supportato da Bentivegna e De Silvestro.

La Paganese, in assetto rimaneggiato, risponde con il 4-3-1-2 con Cretella rifinitore dietro le punte Guadagni e Bensaja.





Dopo undici minuti, la partita si sblocca a favore della Juve Stabia: infatti all’11’ Stoppa semina un paio di avversari sulla destra, entra in area avversaria e crossa rasoterra con Bentivegna che in scivolata mette la palla in porta per l’1-0.

Al 14′ la Paganese potrebbe pareggiare : indecisione della difesa stabiese su lancio dalle retrovie, la palla arriva a Guadagni che con un diagonale impegna severamente Dini, sulla ribattuta del portiere Cretella poi mette alto.

La Paganese attacca e al 16′ reclama un penalty per sospetto tocco di braccio in area di un difensore stabiese nel tentativo in tackle scivolato.

Ancora al 18′ Cretella ci prova dal limite con palla deviata in corner da un difensore.

Nonostante lo svantaggio, gli ospiti reagiscono e restano in partita, con la Juve Stabia che resta chiusa nella propria metà campo.

Al 29′ gran tiro dalla distanza di Zanini e palla di un niente fuori alla sinistra di Dini.

Nel finale di primo tempo la Juve Stabia prova ad impostare qualche contropiede ma senza successo . Il primo termina 1-0 più possesso palla per la Paganese, Juve efficace nel capitalizzare l’occasione creata sull’asse Stoppa- Bentivegna.





Nella ripresa al 10′ la Paganese cerca il gol del pari con un tiro a giro dal limite dell’area di Zanini.

Al 14′ grande occasione in contropiede per la Juve Stabia: Stoppa entra innarea, si libera di Konate ma il suo tiro viene sventato da Baiocco.

Al 15′ raddoppio Juve Stabia: Konate perde palla in area, Bentivegna ne approfitta e supera Baiocco con un lob e insacca.

La Juve Stabia finisce in crescendo e al 36′ Altobelli impegna Baiocco dalla distanza.

Al 37′ terzo gol della Juve Stabia con Caldore che insacca di testa su azione d’angolo.

Al 43′ gran colpo di testa di Murolo della Paganese e Dini fa una grande parata.

Al 44′ la Juve Stabia cala il poker con Ceccarelli.

Il match termina 4-0 : successo meritato dai gialloblù.









Tabellino

>Juve Stabia (3-4-3): Dini 7; Tonucci 6.5 Troest 6.5 Caldore 7; Scaccabarozzi 6 (32′ st Donati 6) Schiavi 6.5 Altobelli 6.5 (41′ st Squizzato sv) Dell’Orfanello 6; Bentivegna 7.5 (33′ st Ceccarelli 6.5) Stoppa 7.5 ( 41′ st Della Pietra sv) De Silvestro 6 (21′ st Davi’ 6). All.: Novellino 7.

Paganese (4-3-1-2): Baiocco 5; Konate 5 (19′ st Iannone 5) Celesia 5.5 (19′ st Murolo 6) Martorelli 5.5 Tommasini 5.5; Manarelli 5 (20′ st Brogni 5) Zanini 5.5 De Santis 5 (1′ st Scanagatta 5.5) ; Cretella 5.5; Guadagni 5.5 (39 ‘ st Volpicelli sv) Bensaja 5. All.: Grassadonia 5.5.

Arbitro: Panetteria di Gallarate 6.5. Guardalinee: Poma-Lenza. Quarto ufficiale: Arcidiacono di Acireale.

Marcatori: 11′ pt e 15′ st Bentivegna (JS), 37′ st Caldore (JS), 44′ st Ceccarelli (JS).

Ammoniti: Caldore (JS), De Santis (P), Celesia (P), Guadagni (P), Bensaja (P).

Note: spettatori circa 400. Angoli 4-5. Recupero: 0′ pt – 4′ st.

Domenico Ferraro