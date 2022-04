Centro Basket Torre Annunziata, un mese di tornei in casa

Mese di Aprile mese di tornei in casa Centro Basket Torre Annunziata. L’under 19 venerdì prossimo sarà di scena nella palestra Galilei di Pesaro per il torneo nazionale “CIAO RUDY” dove alle 21,00 incontrerà Bolzano.

Dieci squadre che si batteranno in terra marchigiana per portare a casa il prestigioso trofeo in una manifestazione ormai storica a livello giovanile. Sabato sera la formazione del CBTA parteciperà anche all’incontro di serie A tra la VUELLE PESARO e la VIRTUS BOLOGNA squadra prima in classifica che si terrà nello splendido impianto della Vitri frigo Arena.







Torneo anche per gli Aquilotti del duo Gargiulo-Balzano che giovedì prossimo saranno protagonisti in quel di Sorrento affrontando Sant’Anastasia, Tufano Basket e Roma nelle tre partite del girone .

Sabato scorso nelle palestre della scuola media Pascoli si sono svolti due incontri all’insegna del divertimento e della sana sportività, gli scoiattoli sono stati impegnati contro lo SCA Basket mentre gli Aquilotti contro la Partenope Napoli.

Ci si avvia verso un finale di stagione esaltante che culminerà nella festa per i trent’anni di attività del Centro Basket Torre Annunziata, un traguardo impensabile in una realtà difficile come quella oplontina.