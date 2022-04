Consorzio Volley Napoli sconfitta per 3-0 contro l’Arzano

Si chiude con una sconfitta la stagione regolare del Consorzio Volley Napoli che ad Arzano, soccombe per 3 a 0 alle padrone di casa al termine di una gara molto più combattuta ed equilibrata di quanto non dica il risultato finale.

Una partita giocata molto bene da entrambe le compagini e che ha visto il Volley Napoli sempre in scia delle padrone di casa sicuramente più brave e fortunate nelle fasi conclusive dei set chiusi sempre col minimo scarto dall’Arzano.

25-22, 25-22, 28-26 i parziali a dimostrazione di un equilibrio spezzato solo alla fine grazie alla classe ed alla qualità delle atlete arzanesi che però hanno sofferto e non poco la determinazione e la voglia di fare bene delle ragazze napoletane.

Mister Alessandro Maione può ritenersi soddisfatto della prova offerta dalla sua squadra che, seppur priva di qualche elemento importante, ha dato filo da torcere ad una delle serie candidate alla promozione in serie B.

Una sconfitta comunque indolore per la compagine napoletana che chiude comunque al quarto posto e dal prossimo 20 aprile si tufferà nei play off con la spensieratezza e la libertà mentale di chi ha già ampiamente raggiunto l’obiettivo stagionale.

Per le ragazze napoletane non ci sarà spazio per il riposo: da stasera si ritornerà in palestra in vista del primo turno di play off che si disputerà al meglio delle due gare con eventuale golden set in gara due.

In attesa dell’ufficializzazione della FIPAV Campania, il Volley Napoli dovrebbe vedersela con il Carbat Matese classificatosi al terzo posto nel girone A di serie C: gara uno si giocherà al PalaTorricelli, mercoledì 20 aprile mentre gara 2 a Gioia Sannitica, la domenica successiva ovvero il 24 aprile.

E’ stata rinviata a data da destinarsi invece il match di Serie D girone C che avrebbe dovuto vedere di fronte le ragazze di mister Romano al Victoria Volley Marano: tra soste, rinvii e riposi, il Volley Napoli serie D dovrebbe ritornare in campo il prossimo 2 maggio.