Giovanni Improta, Road to Giochi Olimpici brasiliani 2022

Si avvicina sempre più la partenza di Giovanni Improta per i “Giochi olimpici silenziosi (Deaflympics)” di Caxias Do Sul, in Brasile, che si terranno dal 1° al 15 maggio 2022. La spedizione azzurra partirà dall’aeroporto internazionale di “Roma Fiumicino”.

Improta, unico atleta campano selezionato dalla Federazione F.S.S.I., gareggerà nella disciplina del karate, specialità kumite (combattimento libero). Per l’evento sportivo internazionale, il casalucese si è allenato presso l’A.S.D. PI.ELLE di Aversa, sotto la guida del Maestro Teodoro Fiore. Il suo livello di preparazione è, attualmente, buono, seppur abbia dovuto bilanciare gli impegni preparativi con quelli lavorativi.

Tutto lo staff tecnico, tra cui il Maestro Antonio Improta, confida molto nel potenziale di Giovanni, che ha l’opportunità di dare lustro alla comunità casalucese ed al mondo sportivo italiano.