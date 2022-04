Omicidio a Torre del Greco: ucciso 19enne con una coltellata al cuore

E’ Giovanni Guarino, il ragazzo di 19 anni morto a seguito di una rissa degenerata e finita a coltellate avvenuta nella serata di ieri, Domenica delle Palme, poco prima delle ore 23, nel quartiere Leopardi a Torre del Greco, presso un parco giostre in via Giacomo Leopardi.

La vittima è stata colpita da almeno sette coltellate, una delle quali letale al cuore, mentre l’amico che era con lui, Nunzio Abbruzzese, è ora ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Entrambi sono stati portati con mezzi privati al pronto soccorso dell’ospedale Maresca, dove per Giovanni non c’è stato nulla da fare se non constatare le molteplici ferite e la morte.







A causare la lite sarebbero stati futili motivi legati ad una festa in corso. Ad indagare su quanto accaduto gli agenti del commissariato di Torre del Greco, agli ordini della prima dirigente Antonietta Andria. Al momento sono stati fermati gli altri protagonisti della tragica rissa. Fortemente indiziati per l’omicidio due giovani minorenni di Torre Annunziata che sono stati fermati dalla Polizia subito dopo l’omicidio. Entrambi sono apparsi sotto choc e probabilmente ancora inconsapevoli di quanto avevano appena fatto.

Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona e sentendo presenti per ricostruire l’esatta dinamica della lite e del ferimento mortale.

I parenti dei due giovani, in preda alla disperazione, nella notte di ieri hanno devastato parte del nosocomio per avere notizie dei due feriti. Quattro pennellature di vetro sono date danneggiate ed un buco è stato fatto nella parete di cartongesso.