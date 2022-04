Oplonti Volley da record: campionato archiviato con 16 vittorie su 16

E’ l’Oplonti Volley dei record! Archiviata anche l’ultima di campionato: trionfo contro Volley World (ancora 3-0) e primo posto in classifica con 5 lunghezze di vantaggio sulla seconda San Giorgio del Sannio.

Ben 47 punti in campionato, frutto di 16 vittorie su altrettante gare, 48 set conquistati e soltanto due persi.

Un torneo strepitoso per le atlete allenate da coach Luciano Della Volpe, che hanno davvero stravolto i piani di tutte le antagoniste. Niente sconti, a nessuna.

Un campionato da incorniciare, con capitan Drozina e compagne che sono cresciute di partita in partita migliorando sia le singole performances che quelle di tutto il gruppo.

Ebbene sì, il gruppo. Perché è quello che ha fatto la differenza, fuori e dentro dal campo. Il gruppo, a partire dal Presidente Angelo Cirillo e dal Direttore Generale Carmine Arpaia in primis, è stato vicino alla squadra sempre, in ogni momento.

Durante le gare ufficiali, ma anche durante gli allenamenti. Un gruppo davvero fantastico che, classificandosi al primo posto del Girone A del Campionato di Serie C Femminile, ha conquistato di diritto l’accesso alla finale degli spareggi per la promozione in Serie B2. Di fronte (il prossimo 23 aprile in Gara 1) troverà l’Ancis Villaricca, classificatasi prima del Girone B.

Prima ancora, però, la Vesuvio Oplonti Volley ha la possibilità di entrare nella storia dello sport oplontino. Mercoledì prossimo, infatti, le Tigers si contenderanno la Coppa Campania in una finale unica. Ironia della sorte, ancora una volta, dovranno vedersela con la Ancis Villaricca, in un match che si annuncia avvincente fin da ora.

In attesa del big match di mercoledì, è il tecnico Luciano Della Volpe a tracciare un bilancio su un’annata straordinaria: «Un anno da incorniciare sicuramente che, però, non è ancora finito. Devo dire che vincere non è mai facile e vincere tutte le gare è un’impresa davvero per tutti. Per la società, per i tifosi, per tutte le ragazze che hanno messo un grande impegno da settembre ad oggi, con tutte le problematiche connesse al Covid. In ogni caso, non abbiamo mai mollato, ci siamo allenati sempre sperando di fare sempre meglio. Adesso viene il bello. Da domani, mente alla finale di Coppa Campania. Siamo pronti, sarà una bella partita, che vinca la squadra migliore».