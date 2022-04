Pomigliano d’Arco: “Diritto al lavoro diritto alla vita”. Un convegno e una targa per le vittime della Flobert

L’incontro promosso dal PD domenica 10 aprile. Questa mattina, 11 aprile, in occasione della giornata comunale per le vittime del lavoro, l’amministrazione ha inaugurato una targa commemorativa in viale Alfa Romeo

Domenica 10 aprile presso la sala delle Capriate ex Distilleria presso la Feltrinelli, il PD ha organizzato il convegno “Diritto al lavoro diritto alla vita” per discutere in presenza delle istituzioni locali e regionali della sicurezza nei luoghi di lavoro, tema centrale e di forte impatto sociale in una città come Pomigliano, roccaforte industriale del vesuviano.





Al tavolo un parterre d’eccezione, presenti Giovanni D’Onofrio, presidente Commissione consiliare Politiche Sociali, che ha moderato l’incontro, il sindaco pomiglianese Gianluca Del Mastro, l’assessore alle Attività Produttive e Commercio Domenico La Gatta, il vicesindaco e segretario del Pd cittadino Eduardo Riccio. E ancora, Carla Napolitano Direzione provinciale PD Napoli, Antonio Gaita funzionario Servizio prevenzione ASL NA3 Sud, Marco Esposito Docente ordinario in Diritto del lavoro presso l’università Partenopee di Napoli e Massimiliano Manfredi consigliere regionale della Campania. In sala Pier Paolo Bombardieri Segretario Generale UIL.

Presenti gli esperti della sicurezza delle realtà aziendali locali, eccellenze del comparto industriale come “Stellantis” e “Avio”.





Il dottor D’Onofrio fautore, insieme al PD pomiglianese, del convegno ha ringraziato le forze istituzionali presenti ed evidenziato l’impegno profuso dal Partito Democratico a Pomigliano d’Arco, nella sensibilizzazione verso le tematiche in oggetto: “Dopo anni di demonizzazione dei partiti, il Partito Democratico ha l’obbligo di impegnarsi per la realizzazione di obiettivi importanti con tematiche di spessore come il lavoro, lo sport e la sicurezza che coinvolgano i cittadini. Questo interesse e gli interventi che andremo ad attuare segneranno la strada maestra per il coinvolgimento dei pomiglianesi attraverso le agorà cittadine. Oggi è un punto di partenza che conclude un percorso iniziato un anno fa, quando una commissione di cui facevo parte aveva proposto e identificato il giorno 11 aprile come giornata comunale per le vittime sul lavoro in memoria dell’incidente alla fabbrica Flobert nel 1975. Grazie al sindaco e all’amministrazione per la sensibilità mostrata sull’argomento, questa proposta diventa realtà. Questa sinergia e la presenza e il supporto del sindaco oggi, testimonia la non indifferenza di questa a volte criticata amministrazione a tematiche e proposte così importanti per il nostro territorio”.





Nella mattinata del giorno 11 aprile in occasione della giornata comunale per le vittime del lavoro l’amministrazione comunale di Pomigliano con il sindaco Gianluca Del Mastro ha inaugurato in viale Alfa Romeo, insieme al vicesindaco Eduardo Riccio e a Giovanni D’Onofrio una targa commemorativa in ricordo dell’esplosione della fabbrica Flobert avvenuta il giorno 11 aprile del 1975. In quell’incidente persero la vita 12 operai, la fabbrica che produceva proiettili per armi giocattolo e fuochi d’artificio era situata nella contrada Romani a Sant’Anastasia.

Il sindaco Del Mastro ha dichiarato: “Con La delibera della Giunta comunale abbiamo istituito “la giornata comunale delle vittime del lavoro”, questa decisione ha fatto seguito alla determina di indirizzo della commissione consiliare “Lavoro sanità e Politiche Sociali” che come spiegato nel corso del convegno di ieri è partita un anno fa. La scelta di oggi testimonia l’impegno di tutta l’amministrazione comunale a operare e vigilare per quanto propria competenza sul rispetto della dignità e della sicurezza delle condizioni di lavoro di tutti i nostri cittadini”

Cinzia Porcaro