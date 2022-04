Continuano le operazioni di ripristino delle fontanine pubbliche a Sorrento. Dei giorni scorsi, l’intervento in piazza Andrea Veniero, a cui seguirà in tempi brevi quello in piazza Angelina Lauro, a cura del Comune di Sorrento e di Penisolaverde. Nelle prossime settimane, inoltre, sarà realizzata una app, disponibile per turisti e residenti. Attraverso il proprio smartphone sarà possibile essere aggiornati sui punti di distribuzione pubblici di acqua dislocati sul territorio.







“Queste azioni si inquadrano in un più ampio progetto avviato da tempo, sia per la riduzione della plastica che per l’ottimizzazione della risorsa idrica in città – spiega il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco – E’ essenziale risistemare tutte le fontanine presenti a Sorrento, sia da un punto di vista storico e decorativo, sia sotto quello ecologico. In questa direzione abbiamo promosso nel corso dell’ultimo anno anche una campagna di sensibilizzazione sull’utilizzo delle borracce in acciaio, in contrasto all’uso della plastica”.