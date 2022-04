Tremenda rissa a Torre del Greco: un giovane di 19 anni, Giovanni Guarino, è morto mentre un altro è rimasto gravemente ferito. Il terribile episodio è accaduto nella serata di ieri a Torre del Greco nel quartiere “Leopardi”. Gli agenti della polizia di stato che hanno immediatamente fatto partire le indagini hanno bloccato i due presunti responsabili. Si tratterebbe di due minorenni di Torre Annunziata.

Torre del Greco: un morto ed un ferito grave dopo una rissa

La rissa è avvenuta nei pressi delle giostrine nel rione Leopardi di Torre del Greco. Il 19enne, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato accoltellato per sette volte. Un fendente al cuore gli è stato fatale e per lui non c’è stato niente da fare. L’amico e coetaneo è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Maresca” di Torre del Greco ma non sarebbe in pericolo di vita.

Due città sotto choc: Torre del Greco e Torre Annunziata

Come già accennato due giovani minorenni originari della vicina Torre Annunziata sono in stato di fermo in attesa delle ulteriori risultanze dell’inchiesta-lampo. Due città sono sotto choc per l’accaduto. Una Domenica delle Palme finita nel sangue nel Vesuviano.

Un altro episodio a Napoli

Purtroppo quello di Torre del Greco non è l’unico episodio che sale alla ribalta delle cronache. Un giovane di 21 anni, incensurato, è stato accoltellato nella tarda serata di ieri in un locale di via Coroglio, a Napoli. Secondo quanto appurato dai carabinieri della compagnia di Bagnoli intervenuti all’ospedale San Paolo dove poco prima si era presentato il giovane ferito, le ferite sarebbero seguite ad un’aggressione da parte di alcuni suoi coetanei sconosciuti dopo una discussione per futili motivi.

Indagini dei carabinieri di Bagnoli

Il 21enne è stato dimesso e giudicato guaribile in 21 giorni per “ferita da punta e taglio avambraccio sinistro e regione lombare sinistra, ferite da punta multiple coscia sinistra”.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Bagnoli impegnati nel ricostruire l’intera vicenda.