L’Associazione “Cava 4.0” ritiene oramai intollerabile lo stato di abbandono e degrado in cui versa l’impianto natatorio di via G. Palumbo dopo la cessazione del precedente affidamento.

La Giunta Comunale, nel mese di settembre dello scorso anno, con delibera n. 146, ha affidato alla società Metellia Servizi S.R.L tutte le attività di verifica strutturale ed impiantistica della piscina, con la redazione di un piano economico – finanziario finalizzato alla individuazione di soluzioni idonee alla ripresa delle attività sportive.









All’esito delle attività demandate alla società in house, è emerso un quadro sconcertante che fotografa la necessità di interventi straordinari, afferenti sia la parte impiantisca che strutturale, che richiedono una spesa non inferiore a 1milione e 500mila euro.

E’ evidente che la struttura pubblica è stata completamente abbandonata dall’amministrazione, che non ha messo in campo alcuna iniziativa per preservare un bene della collettività, dimostrando una scarsa capacità di controllo e un evidente deficit di competenza e strategia.

L’Associazione “Cava 4.0” sollecita l’amministrazione comunale a non perdere l’occasione di attingere ai finanziamenti del PNRR “Sport e inclusione sociale”, di cui ai cluster di intervento 2 e 3 del bando per la rigenerazione di impianti sportivi esistenti, anche attraverso il coinvolgimento della federazione sportiva nazionale.







Poter finanziare gli interventi straordinari utilizzando le risorse del PNRR è una occasione unica che il nostro comune, afflitto da una profonda crisi economica, non può lasciarsi scappare.

Non si può infatti immaginare che un soggetto privato cha intenda gestire il nostro impianto natatorio possa farsi carico di un investimento così ingente a cui vanno aggiunti i costi della gestione ordinaria.

Non attingere a finanziamenti pubblici, anche attraverso il c.d. credito sportivo, significherebbe aver segnato la fine della piscina comunale, privando la comunità di un servizio indispensabile per la crescita e lo sviluppo dei giovani.

Referenti “progetto sport – Cava 4.0” Emilio Maddalo e Fabio Russo