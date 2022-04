Turris-Virtus Francavilla: Prevendita settori di casa

S.S. TURRIS CALCIO comunica termini e modalità della prevendita dei biglietti validi per assistere, dai settori riservati al pubblico di casa, al recupero di campionato Turris-Virtus Francavilla, in programma allo stadio “Liguori” mercoledì 13 aprile (ore 14,30).

Prezzo unico in “tribuna Strino” e accesso gratuito per gli under 12 anche in curva.

I tagliandi saranno in vendita ai seguenti prezzi:

Tribuna coperta/scoperta intero: euro 10,00;

Tribuna ridotto under 18 (nati dal 2004) e donne: euro 5,00;

Tribuna under 12 (nati dal 2010): ingresso omaggio (se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso e previo ritiro del titolo omaggio al botteghino);

Curva Vesuvio intero: euro 5,00;

Curva Vesuvio under 12 (nati dal 2010): ingresso omaggio (se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso e previo ritiro del titolo omaggio al botteghino)

La prevendita in favore del pubblico locale, presso i botteghini lato tribuna del “Liguori”, sarà aperta nelle seguenti giornate e fasce orarie:

martedì 12 aprile: dalle ore 16 alle 19;

mercoledì 13 aprile: dalle ore 11 fino ad inizio gara.

In base alle disposizioni del D.L. 24/2022, in tutti i settori dello stadio sarà richiesto il possesso della “Certificazione verde Covid-19” da vaccinazione, guarigione o test (“Green pass base”), in assenza della quale non sarà consentito l’accesso all’impianto né maturerà alcun diritto al rimborso del titolo eventualmente acquistato. Restano valide le esenzioni per i minori di anni 12.

Obbligatorio, infine, indossare una mascherina di tipo FFP2 (o di qualità superiore) a protezione delle vie respiratorie sia durante la permanenza all’interno dello stadio che nelle fasi di accesso e di uscita.