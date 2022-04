Al via a Praiano la seconda edizione del festival diffuso di yoga e meditazione “Namasté Praiano. Oasi Olistica”. Nella splendida cornice della Costiera Amalfitana torna il 6/7/8 maggio la tre giorni di eventi dedicati al benessere del corpo e della mente, nata in collaborazione con il Distretto Turistico Costa d’Amalfi, e con il patrocinio del Comune di Praiano, in stretta sinergia con l’ associazione culturale APERTAMENTE.

Concept cardine della rassegna la sostenibilità, come spiega Vivi Zingone, ideatrice dell’evento: “Si tratta di un progetto innovativo; unico qui in Italia, perché è la prima volta in cui una un’amministrazione pubblica lavora a stretto contatto col settore privato per un evento legato al benessere del corpo e della mente. Parliamo di un progetto che è nato solo un anno fa ma che già riscuote grandi successi. Quest’anno la manifestazione verrà ripetuta nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre. Una rassegna che si basa sulla sostenibilità, e che prevede diverse e diversificate sessioni di yoga. Tutto il giorno durante il fine settimana, un fine settimana al mese”.

Un evento che mobilita tutta la comunità e che fa leva sull’unicità di Praiano: “Il nostro punto di forza è il territorio: le locations sul mare e le meraviglie paesaggistiche sono un’attrattiva per tanti appassionati di yoga e natura; la presenza del sole dall’alba fino al tramonto ci consente di sfruttare tutti gli spazi che la natura offre, realizzandovi una serie di attività in grado di valorizzarne al massimo le potenzialità”, conclude la Zingone.

Il progetto quest’anno vedrà anche la collaborazione di specialisti ed esperti del settore del benessere. Per tale motivo Praiano ormai si sta definendo sempre di più come un’oasi olistica. Per info e iscrizioni: www.namastepraiano.it – info@namastepraiano.it.