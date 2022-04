Stamattina gli agenti del Commissariato Secondigliano e personale dell’ASL NA1, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano nel corso del quale sono state identificate 55 persone, di cui 14 con precedenti di polizia, e controllati 32 veicoli.







Gli operatori hanno sanzionato un esercizio commerciale in corso Secondigliano per violazioni in materia di sicurezza alimentare per mancanza dei requisiti di tracciabilità, mancata differenziazione dei rifiuti, per la mancata esposizione dei prezzi sui prodotti esposti e del cartello orario giornaliero dell’attività, elevando sanzioni per un totale di 4.000 euro.